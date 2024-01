¿Te cuesta trabajo decir “no”? Aquí te explicamos por qué y cuáles son los beneficios de aprender a poner límites

Si no sabes negarte, podrías tener baja autoestima. Foto: Getty Images

Muchas personas son incapaces de negarse a las peticiones de los demás sin sentirse culpables y, a largo plazo, este modo de actuar se vuelve perjudicial; ¿quieres aprender a decir no?

Maggie Hegyi, conductora de televisión y colaboradora de Unotv.com, nos hablará de los beneficios de poner en práctica la negación cuando no queremos hacer algo por alguien más; además, dará algunos consejos para superarlo.

Las personas complacientes buscan la aprobación y validación de los demás; hacen más de lo que les gustaría para mantener a todo el mundo contento, a costa de su propia salud mental.

Complacer a otros y ser vistos como buenas personas proporciona la seguridad y la tranquilidad que necesitamos para sentirnos a salvo y “valiosos”.

Por otro lado, tiene su riesgo, ya que la otra persona podría enfadarse.

Para una persona complaciente, el enfado o la desaprobación de otra persona es algo más que una incomodidad.

Decir constantemente que sí, por miedo u obligación, terminará provocando ansiedad, estrés y frustración; además, implica colocar las necesidades de los demás por encima de las nuestras, lo que encubre una baja autoestima.

Perpetuar el comportamiento no ayudará a fortalecerla.

Decir no cuando realmente no puedes o porque no quieres te traerá los siguientes beneficios:

Evita el estrés que provoca el compromiso en exceso

Priorizar tus intereses y necesidades, lo que contribuirá a fortalecer tu seguridad y autoestima

Te sentirás más fuerte y decidido porque sabes que te estas complaciendo a ti y no a los demás. Esta imagen evitará que los demás se aprovechen de ti, asignándote tareas que pueden llevar a cabo ellos mismos

Existe la falsa creencia de que decir no equivale a ser una persona mala y egoísta; sin embargo, esto es falso, así que puedes comenzar a practicar para ponerte como número uno en la lista de tus prioridades.