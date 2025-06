¿Dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo? Esto es lo que dicen los expertos si quieres ahorrar luz

GENERANDO AUDIO...

¿Dejar o apagar el aire acondicionado? Foto: Getty Images

Con la llegada de la primera ola de calor del verano, el uso del aire acondicionado se dispara, y también la preocupación por la factura de electricidad. Pero, ¿qué es mejor para ahorrar: dejarlo encendido todo el día o apagarlo cuando no estés? La respuesta no es tan simple como parece.

Lo que realmente importa no es el tiempo, sino cómo lo usas

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo importante no es si lo dejas encendido o no, sino evitar un uso errático. Programarlo con cabeza, mantener una temperatura constante y no abusar de cambios bruscos es lo que realmente puede marcar la diferencia en el consumo.

Cada grado cuenta: ajustar el aire a 24 o 25 ºC es lo más recomendable. Por cada grado menos, el consumo sube un 10%. Si afuera hay 33 ºC, no hace falta ponerlo en 30 para sentir alivio: con 25 bastará.

Además, si tu aire tiene tecnología inverter (la mayoría ya la incluyen), es más eficiente dejarlo funcionando de forma continua a una temperatura constante, que estarlo apagando y encendiendo varias veces al día.

¿Cuándo es mejor encenderlo?

Puede parecer raro, pero encender el aire temprano, antes de que tu casa se recaliente, es una estrategia más eficiente. Enfriar desde la mañana ayuda a mantener la temperatura sin que el aparato trabaje al máximo por la tarde, cuando el calor ya está en su punto más alto.

Durante la noche, lo mejor es programarlo para que se apague solo, ya que las madrugadas suelen ser más frescas y no es necesario que esté funcionando toda la noche.

Trucos para ahorrar sin pasar calor

La OCU también comparte algunos tips prácticos para mejorar el rendimiento del aire sin sacrificar el confort:

Activa el modo ECO: puede reducir el consumo hasta un 30%.

Limpia los filtros y revisa la carga de gas

Usa ventiladores para mover el aire frío y refrescar más rápido

Cierra puertas y enfría por zonas

No apuntes el flujo de aire directo hacia ti: no es eficiente ni saludable

Apágalo completamente si vas a estar fuera por varias horas (sí, incluso en stand by gasta)

No todo es aire acondicionado: protege tu casa del calor

Y no olvides lo más básico: una casa bien ventilada y protegida del sol necesita menos aire. Abre las ventanas sólo en las horas más frescas, mantén persianas y cortinas cerradas durante el día, y evita que el sol pegue directo en los cristales.