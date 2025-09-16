Día de descanso: 7 consejos para relajarte de verdad y reducir el estrés

GENERANDO AUDIO...

Un día libre no siempre significa descanso, muchas veces, aunque no trabajemos, seguimos con el celular en la mano, pendientes de correos o llenando la agenda con pendientes.

El resultado de esto es terminar más cansado de lo que uno empieza el dóa, por eso para que tu día de descanso sea realmente reparador, la clave está en desconectarte física y mentalmente, y dedicarte a actividades que bajen el nivel de estrés.

Aquí te dejamos un plan práctico que puedes adaptar a tu estilo de vida, consejos de Maggie Hegyi en una edición más de Trucos para Ti.

7 consejos para relajarte de verdad y reducir el estrés

Empieza sin prisas

La forma en que despiertas marca el tono del día. Si puedes, evita la alarma o al menos no te levantes de golpe. Dedica unos minutos a hacer respiraciones profundas o estiramientos antes de revisar el teléfono.

Evita la sobreestimulación

Tu mente también necesita un respiro. Limita el uso de redes sociales, correos y noticias. En su lugar, pon música relajante o sonidos de la naturaleza que te ayuden a mantener la calma.

Activa el cuerpo suavemente

El movimiento ayuda a liberar tensiones, pero no tiene que ser intenso. Un paseo al aire libre, yoga suave o un rato de natación relajada pueden ser suficientes para sentirte ligero y revitalizado.

Mímate un poco

Un baño tibio con sales o aceites esenciales puede convertirse en tu momento favorito del día. También puedes regalarte un masaje, ponerte una mascarilla facial o simplemente hidratarte bien.

Come sin prisa

Apuesta por comidas ligeras y nutritivas que no te provoquen pesadez. Disfruta cada bocado sin hacer multitarea, prestando atención al sabor y a la experiencia de comer con calma.

Haz algo que disfrutes

Un buen libro, una película ligera, cocinar, dibujar o dedicarte a un hobby manual son actividades que generan placer sin presión. Lo importante es hacerlas porque quieres, no porque “tienes que”.

Cierra el día bajando el ritmo

Antes de dormir, apaga pantallas al menos una hora. En su lugar, puedes escuchar música suave, meditar o escribir en un diario. Esto ayudará a que tu mente se prepare para un descanso profundo.