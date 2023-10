¿Por qué no se debe de poner ofrenda para las personas fallecidas recientemente?

Te decimos qué puedes ponerles en un altar. Foto: Getty Images

Llegó el Día de Muertos 2023, fecha en la que se le pone ofrenda a nuestros seres queridos y que ya murieron, pero ¿sabías que no debes de ponerle nada a personas recién fallecidas?

Si quieres saber cuál es la razón, sigue leyendo, pues en Unotv.com te vamos a contar todo lo que sabemos al respecto de esta creencia.

De acuerdo con la tradición mexicana, las ofrendas que se colocarán el Día de Muertos 2023 son para las almas de los difuntos que han visitado la tierra durante esta celebración; sin embargo, no se les pone ofrenda a personas recién fallecidas, ya que se cree que aún no han terminado su recorrido por el Mictlán, el inframundo mexica.

Según la leyenda, el Mictlán es un largo y peligroso viaje que las almas deben realizar para llegar a la presencia de Mictlantecuhtli, el señor de la muerte. Este viaje puede durar hasta un año, y durante ese tiempo las almas deben superar obstáculos como ríos de fuego, montañas de espinas y un perro guardián.

Por esta razón, se piensa que las personas recién fallecidas aún no han llegado al Mictlán, y, por lo tanto, no pueden disfrutar de la ofrenda; además, se piensa que, si se les pone, podrían quedar atrapadas en el mundo de los vivos y no poder terminar su viaje.

Solo coloca elementos sencillos. Foto: Freepik

En algunos casos, la tradición marca que para este Día de Muertos 2023 se puede colocar un pequeño altar para nuestro familiar o ser querido que recientemente perdió la vida.

Solo debe incluir elementos básicos como

Agua Sal Flores

Se coloca para que el alma del difunto tenga algo con que refrescarse y protegerse durante su viaje al más allá.