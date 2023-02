Día del Amor y la Amistad: Cuáles son los lenguajes del amor

Las palabras de afirmación cuentan entre los lenguajes del amor. Foto: Getty Images

El amor es un sentimiento afectivo hacia una persona a la cual se valora, se le desea todo el bien y se le cuida, sin embargo, muchos de los problemas de pareja provienen de la poca o escasa comprensión de los llamados lenguajes del amor, por eso en Unotv.com te diremos cuáles son y cómo identificarlos.

En cuestiones del amor es necesario entender al otro, pues como dice Erich From: “El amor nace de la convivencia, de compartir, de dar y recibir, de intereses mutuos y sueños compartidos”.

Los 5 lenguajes del amor

Esta clasificación deriva del libro “Los cinco lenguajes del amor” de Gary Chapman, un consejero matrimonial que se percató que las personas que llegaban con él ya no se sentían amadas, por ello escribió este libro para ayudarlas a identificar sus lenguajes del amor en sus relaciones afectivas o de pareja.

Las cinco formas de lenguajes del amor o formas de expresarlo, según Chapman, son:

Palabras de afirmación Tiempo de calidad Regalos Actos de servicio Contacto físico

Actos de servicio, tiempo de calidad…

Si bien, todos las personas tienen un poco de los cinco lenguajes, uno de ellos predomina a la hora de demostrarlo.

Palabras de afirmación

A través de frases o palabras afirmativas se expresa el amor por la otra persona (puede ser con elogios o cumplidos) y decir cuánto nos gusta estar con ella.

Tiempo de calidad

Esta forma de lenguaje del amor se manifiesta porque se valora el tiempo que se transcurre en compañía de la otra persona, esto es acompañándola a hacer lo que ella

Regalos

Este tipo de lenguaje se expresa a través de objetos o experiencias, dando al otro aquello que sabemos que requiere o necesita sin que esté vinculado al valor material o a una fecha específica.

Actos de servicio

Este tipo de lenguaje se manifiesta porque las personas demuestran su amor ayudando al otro a que cumpla con sus objetivos o haciéndole la vida mucho más sencilla, por ejemplo, cocinando la comida que tanto le gusta o apoyándolo en tareas difíciles.

Contacto físico

Se expresa a través de la presencia, de las expresiones físicas, abrazos, caricias, besos.

¿Qué pasa cuando no se comunica el amor en el mismo “lenguaje”?

La psicoterapeuta psicoanalítica Mariana Chávez Rodríguez, cofundadora del Centro de Bienestar Integral, explica que todos aprendemos a amar a partir de cómo lo hacen nuestros padres o tutores, cómo nos demuestran su afecto a través de cuidados, frases, acciones, entre otros.

Sentirnos amados es una de las necesidades más importantes para un sano desarrollo, señala la psicoterapeuta Chávez, de ahí que cuando no se recibe amor, ya sea por una falta real, porque no se expresó en el lenguaje o porque no se supo “decodificar” la forma de amar de los padres o cuidadores, pueden ocurrir los siguiente:

Pensar que no se recibe amor, porque hay algo mal en nosotros, que “no somos suficientes” y, por lo tanto, nos sobresforzamos para “ser suficientes” y dignos de recibir amor.

y, por lo tanto, nos sobresforzamos para “ser suficientes” y dignos de recibir amor. No sabremos otorgar afecto, ni reconocer la necesidad de afecto del otro, pues no aprendimos cómo hacerlo.

Malentendidos en pareja

En una relación de pareja el amor se demuestra tal y como se aprendió, el problema, señala la experta, deviene cuando las pruebas de afecto que se reciben no corresponden a aquellas que la persona está acostumbrada o que necesita., allí derivan los malentendidos.

Lo importante es entender que existen diversas formas de expresar el amor por ello es conveniente identificar cómo se muestra el afecto y qué lenguaje se utiliza de esta manera llegar a acuerdos sobre la manera en que a ambos miembros de la pareja les gustaría recibir afecto para ser más afectivos a la hora de expresarlo.