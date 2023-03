El Museo Jumex, enfocado en el arte contemporáneo presentará por primera vez en su historia una exposición de joyería que explora la historia y el arte a través de las más de 160 piezas de Cartier.

“El diseño de Cartier: Un legado vivo”, se presenta como una exposición que recorre la historia de la Maison a través de algunas de las joyas y piezas más icónicas, como lo es el collar de serpiente y los caimanes de María Félix.

Las piezas presentadas forman parte de la colección de Cartier y de otras privadas, alimentando una experiencia completa e inmersiva en la que podrás ver objetos importantes de la historia desde el siglo XIX. También podrás ver dibujos, bocetos y material de archivo de las piezas originales.

En esta colección verás la evolución de Cartier a través de la innovación de sus piezas que se adecuaban a las necesidades de las personas, esto en cinco secciones temáticas, las cuales comienzan con Los primeros años y el nacimiento de un estilo, Curiosidad Universal, El gusto de Jeanne Toussaint, Medir el tiempo y portar la belleza y María Félix y los íconos de la elegancia.

Ana Elena Mallet es la responsable de la curaduría, que hace una buena dupla con la museografía de la arquitecta Frida Escobedo, quien se inspira en las minas y en la arquitectura mexicana para entregar un espacio oscuro con una pequeña luz en cada obra con el fin de ser testigos de los mínimos detalles.

Los cuartos están cubiertos de mil paneles de concreto distintos entre sí que hacen que la atmósfera sea inmersiva gracias a la iluminación. En la exposición podemos ver la pasión de la marca por crear diseños únicos e inspirados en distintas civilizaciones, como el Antiguo Egipto, Asia, India y Medio Oriente.

En esta exposición se pueden ver distintas piezas, como lo son relojes, joyas y objetos decorativos, con los que se puede explorar la importancia histórica ya que muchos de estos fueron usados por la realeza, o por mujeres que buscaban la comodidad e innovación.

En 1983 nace la Colección Cartier y hoy en día cuenta con más de 3 mil piezas en su archivo, mismas que fueron diseñadas exclusivamente para personajes influyentes y de carácter histórico, como Barbara Hutton, Elton John quien era dueño de un broche que ahora está en la exposición.

Algunas de las piezas son recuperadas por donación, por compra o en otros casos prestadas por personalidades que han recurrido a Cartier en algún momento, por lo que la colección cada vez está más completa.

Uno de los puntos importantes es sobre la innovación de las piezas para la comodidad y es que a inicios del siglo XX algunas piezas se empezaron a hacer de platino ya que tenía una maleabilidad superior a la de la plata, además de que era un material ligero que permitía dotar de elegancia cada diseño.

Al hablar de Cartier, se debe de hacer una revisión por los relojes y es que en una época en la que los hombres usaban relojes de bolsillo, la amistad de Louis Cartier con el piloto brasileño, Alberto Santos-Dumont, hizo que esto cambiara poco a poco.

Dumont tenía problemas para percibir el tiempo mientras estaba en el aeroplano, por la dificultad de los relojes de bolsillo, por lo que Cartier pudo innovar incorporando un reloj de pulsera con líneas rectas elegantes.

Otro de los toques de Cartier estaban relacionados con los relojes “escondidos” o poco visibles debido a que era de mal gusto ver la ora, por lo que de una manera elegante, Louis se dedicaba a mantener estos objetos actualizados a las necesidades de los usuarios.

Jeanne Toussaint fue la primera mujer en dirigir las creaciones de la Maison y el gran amor de Louis Cartier, quien la nombró directora creativa de la marca y con su visión apostó por los diseños inspirados en algunas culturas milenarias, además del uso de animales como la pantera en sus diseños, mismos que se convirtieron en objetos de deseo para clientas distinguidas como la Duquesa de Windsor, Wallis Simpson o la socialité Barbara Hutton.

Uno de los diseños más representativos de Toussaint se hizo en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y que se encuentra en la exposición, se trata de un broche llamado Ave enjaulada que estaba a favor de la resistencia y como protesta por la ocupación alemana en Francia.

Destaca también un broche de 1940 de un Flamingo que pertenecía a Wallis Simpson y que destaca por sus colores que hacían referencia a su personalidad y que está hecho de oro, diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes y citrino.

Esta exposición cuenta con una sala completa dedicada a joyas de María Félix y algunas inspiradas en ella o similares a las que tenía, entre todas, destaca el collar de serpiente hecho por Cartier especialmente para ella en 1968 y en el que se usaron 2 mil 473 diamantes para el cuerpo y esmeralda en los ojos, una pieza que tardó dos años en ser terminada.

La exposición presenta unos aretes de “María Bonita” hechos específicamente para ella en forma de una serpiente enrollada, al igual que un cinturón con detalles dorados que utilizó en distintas ocasiones. Además de un collar de coral con una pantera colgante.

Otra de las piezas que destacan por pertenecer a “La Doña”, es el collar de cocodrilos, que recientemente usó Mabel Cadena en la portada de Vogue y que hecho especialmente para la actriz al entrar en una boutique en París y pedir que representarán a su mascota en una joya, el resultado fueron dos reptiles, uno con esmeraldas y el otro con diamantes.

María Félix vendió sus joyas en los años ochenta y a través de un tercero fue como Cartier ha recuperado estas piezas, incluso durante un evento en México en 1999, “La Doña”, pudo verlas con alegría.

‘Verás, me gustan las joyas grandes, me gustan las piezas voluminosas y rápidamente me di cuenta de que Cartier podía hacerlas como nadie más y, lo que es más importante, ¡sabía cómo hacerlas elegantes!’

declaró María Félix en entrevista en un evento de Cartier en la Ciudad de México en 1999.