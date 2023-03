El stylist Law Roach ha anunciado su retiro a través de su cuenta de Instagram, causando polémica y diversos comentarios en las industria de la belleza y la moda.

El martes pasado, el icónico stylist explotó en Instagram y anunció su retiro de la moda al compartir una publicación en la que se puede leer un letrero en rojo con la leyenda “Retired” (Retirado).

La publicación estaba acompañada por un texto en el que menciona su agradecimiento por el apoyo, pero expresó que esto se debe a que “la política, las mentiras y las falsas narrativas” han acabado con él.

“Mi copa está vacía… Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Vosotros ganáis… yo me largo”. Una declaración de intenciones que, de inmediato, llenó las redes sociales de comentarios y especulaciones.

Expresó en su cuenta de Instagram.