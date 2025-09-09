Eliminar ácaros del colchón: pasos de un experto para dejarlo libre de plagas

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo eliminar ácaros del colchón? Foto: Shutterstock

Los ácaros del polvo son invisibles al ojo humano, pero están presentes en la mayoría de los hogares, estos pequeños organismos microscópicos se alimentan de restos de piel muerta y encuentran en los colchones oscuridad, calor y humedad, el ambiente perfecto para reproducirse.

A largo plazo, su presencia puede provocar alergias, problemas respiratorios, irritaciones en la piel e incluso una sensación de cansancio al dormir, ya que la higiene del colchón influye directamente en la calidad del descanso.

¿Cómo eliminar los ácaros del colchón?

Ante la situación de los ácaros en el colchón, surge la duda de cómo eliminar los ácaros y mantener el colchón libre de plagas.

Para el profesional de la limpieza y creador de contenido Juan Carlos Laboncler (@laboncler), el secreto está en la prevención y la limpieza previa.

“De nada nos sirve usar un insecticida, por bueno que sea, si previamente no aseamos y desinfectamos la zona”, advierte el experto.

Bajo esta premisa, comparte una rutina de limpieza en cuatro pasos muy prácticos que permiten deshacerse de estos organismos y garantizar un entorno saludable para dormir.

Lavar toda la ropa de cama

El primer gesto indispensable es retirar sábanas, fundas de almohada, almohadas y la funda protectora del colchón, según Laboncler, lo más recomendable es lavarlas con programas de agua caliente siempre que los tejidos lo permitan, ya que las altas temperaturas ayudan a eliminar ácaros, bacterias y posibles huevos de insectos.

En caso de que no sea posible usar agua caliente, optar por un ciclo largo y un buen detergente también aporta una higiene profunda.

Tratar las manchas

Antes de iniciar la colada, conviene pulverizar las manchas con una mezcla desinfectante a base de peróxido, este compuesto tiene la ventaja de ser eficaz tanto en prendas blancas como de color, ya que no destiñe y refuerza la blancura de los tejidos.

De esta manera, no sólo se eliminan los restos visibles, sino que también se asegura una acción contra microorganismos que podrían permanecer en las fibras.

Limpiar el colchón y el somier

El colchón no debe descuidarse, Laboncler recomienda preparar una solución con agua caliente, fregasuelos y agua oxigenada; con una bayeta de doble cara, se frota bien toda la superficie del colchón, prestando atención a las costuras y bordes, y también las estructuras del somier.

Un detalle importante es no enjuagar, al dejar que los productos actúen durante el secado, se prolonga su efecto desinfectante y se asegura la eliminación de bacterias y ácaros residuales.

Aplicar insecticida

Una vez que todo esté completamente seco, llega el turno del insecticida; se debe aplicar de forma uniforme sobre la superficie, poniendo especial cuidado en las esquinas y recovecos, donde los ácaros suelen acumularse.

Rociar ligeramente la esponja antes de colocar la funda protectora ayuda a reforzar la protección y prolongar la sensación de frescura.

El resultado: higiene y tranquilidad

Tras completar este proceso, el colchón no solo recupera un aspecto limpio y libre de malos olores, sino que también queda protegido frente a plagas invisibles. Para Laboncler, la constancia es la clave, “Limpiar siempre, siempre, merece la pena”, concluye.

De esta forma, la limpieza del colchón se convierte en una inversión directa en salud, bienestar y calidad de vida.