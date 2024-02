Anillos de compromiso y matrimonio para cada pareja. Foto: shutterstock

Existen formas románticas de pedir matrimonio, pero después del sí, ¿qué pasa? Obvio es la planeación, y los anillos de compromiso y matrimonio son uno de los aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta para antes y después de la pedida de mano, y hoy te compartiremos unos tips que podrían ayudarte.

¿En qué mano van los anillos de compromiso y en cuál los de matrimonio?

Los anillos de compromiso y matrimonio son los distintos que les indican a las personas que la personas que los porta, ha encontrado a su pareja ideal, y además decidió ir con ella al altar, pero ¿en qué manos van estos anillos?

Anillos de compromiso

El anillo de compromiso significa que la persona que lo porta tiene el compromiso de casarse con su pareja. Algunas de las costumbres le refieren un aro liso de oro para simbolizar la eternidad y el ciclo de la vida. Pero ¿en qué mano va? Resulta que la mano correcta es con la que la persona se sienta más cómoda, pero el dedo donde debería ir es en el anular (el cuarto dedo yendo del pulgar hacia el meñique).

Lo del dedo anular se dice que la costumbre se adoptó desde los tiempos de la Antigua Roma, donde se pensaba que una vena llamada “Amoris” se trasladaba del dedo anular hasta el corazón, y esta conexión es lo que fortalecía el enlace matrimonial. De ahí que la mano izquierda sería la opción.

El anillo de compromiso; el compromiso de casarse próximamente. Foto: shutterstock

Anillos de matrimonio

El anillo de compromiso, o de boda, significa que esa persona ya celebró su enlace matrimonial; dicho elemento es visto como un símbolo que representa el compromiso adquirido para compartir tu vida con tu persona ideal. Generalmente, en estos anillos se graban los nombres de la pareja, así como la fecha de su boda. Tradicionalmente son de oro, platino o plata. Pero ¿en qué mano van? Resulta que la mano correcta podría ser la izquierda.

Se dice que en el Antiguo Egipto, las mujeres casadas portaban un aro circular de oro en el dedo anular de la mano izquierda. Después, se cree que a los romanos les gustó el concepto y adoptaron esa tradición, pero en vez de oro, prefirieron el hierro.

El anillo de matrimonio revela tu celebración en el altar. Foto: shutterstock

Anillos de compromiso y matrimonio en la misma mano y dedo

Ahora que haz leído por separado los conceptos sobre los anillos de compromiso y matrimonio, quizá de ahí habrás recordado que muchas personas suelen usar la misma mano y dedo para portar ambos anillos. Muchos dirán que siguen la tradición, y otros más responderán que los usan según se sienten más cómodos.

¿Cuáles son los anillos de promesa?

Los anillos de promesa suelen usarse en la mano derecha y/o en cualquier otro dedo. Su significado no implica casamiento como tal, sino como una promesa de amor y cada pareja le brinda el significado que quieren (como “no nos casaremos ahorita, pero en algún momento pediré tu mano, cuando la situación económica lo permita, etc. etc.).