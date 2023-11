¿Una cucharada de aceite de oliva para el empacho? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos si es bueno tomar una cucharada de aceite de oliva para el empacho y sobre los beneficios de este.

El aceite de oliva está vinculado a varios remedios caseros para beneficiar la salud y mejorar la alimentación, pero seguramente has escuchado que se suele tomar cuando alguien sufre de empacho.

El empacho es una manera de llamar a la indigestión; es un malestar causado por comer algo que no se digirió correctamente o cuando comes de más y no logras digerir de manera adecuada.

El especialista Roberto Campos Navarro explicó a Gaceta UNAM que es una de las “enfermedades culturalmente delimitada más conocidas del país” y se da por comer chicles, palomitas, pellejos de frijol, garbanzo o chícharos, pedazos de papel o hilos y causa fiebre, vómito, diarrea o estreñimiento.

Esta comida se “queda pegada” en las paredes intestinales y provoca malestar y dolor gastrointestinal.

¿Cómo se cura el empacho?

El empacho en bebés y niños pequeños se trata mediante una maniobra terapéutica, es un masaje estomacal con pomadas grasosas como el Pan Puerco, además se da en la espalda, se toma la piel de la espalda, se jala y si se escucha un chasquido significa que la persona está sanada, esto de acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.

Pero esta técnica es cuestionada por la medicina contemporánea ya que se considera peligrosa y se recomienda evitarla ya que estos malestares desaparecen con el tiempo o visitando a un médico.

¿Una cucharada de aceite de oliva para el empacho?

Otra cura que se mantiene como una de las más usadas es la de tomar una cucharada para curar el empacho al ser considerada como purgante y que puede ayudar a los males del estómago como la indigestión o el dolor, o bien para limpiar las toxinas del hígado y otro órganos, pero no se han encontrado investigaciones que prueben su funcionamiento para dichos males.

A pesar de que el aceite de oliva no cura malestares estomacales y faltan investigaciones, el aceite de oliva tiene algunos beneficios y propiedades que te pueden ayudar si se consume regularmente.

Beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva tiene propiedades antibacterianas, por lo que mata las bacterias dañinas como la helicobacter pylori, que vive en el estómago y puede causar úlceras y cáncer de estómago.

Además es antiinflamatorio, sus antioxidantes son activos y pueden combatir la inflamación ayudando a proteger el colesterol en la sangre de la oxidación.

Además se sabe que alivia el estreñimiento debido a algunos estudios que demuestran efectividad con dicho padecimiento.

Además el aceite de oliva representa una grasa más saludable para el corazón, tiene vitamina E y K y actualmente se estudian sus efectos contra el Alzheimer y trata la artritis reumatoide.