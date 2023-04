¿Es posible revertir el proceso de envejecimiento? Beatriz Larrea nos dice como en su libro “Tu cuerpo en llamas”

Las personas preocupadas por su belleza y su salud se han preguntado muchas veces si es posible revertir el proceso del envejecimiento; para tratar de desmenuzar esta respuesta con sustento científico, la especialista en nutrición Beatriz Larrea publicó su nuevo libro “Tu cuerpo en llamas”.

Para hablar más sobre el tema, Unotv.com realizó una entrevista con la también historiadora, quien nos platicó más sobre este fenómeno y su relación con la inflamación.

De acuerdo con lo escrito por Beatriz Larrea, el envejecimiento está íntimamente ligado con la pérdida de la salud; es por lo que las actuales generaciones viven más años, pero con menos calidad, pues es muy común tener enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes.

Su libro “Tu cuerpo en llamas” recibe dicho nombre debido a que en él explica que la inflamación de nuestro cuerpo es el responsable de mermar nuestras funciones biológicas y nuestro aspecto. La clave para detener este mecanismo de defensa consta en modificar nuestros los siguientes hábitos:

La especialista plantea que el margen de “maniobra” para frenar el envejecimiento y el avance de las enfermedades es a los 40 años, aunque nunca es tarde para mejorar la calidad de vida.

Además de dar claras explicaciones sobre algunos términos científicos, el texto ofrece tips y ricas recetas saludables prácticas que te llevarán a tener un exitoso cambio estilo de vida en 30 días, mejorando tus hábitos.

“Lo que trato de hacer es darles a mis lectores evidencia científica, pero sobre todo aclarar que no hay buenos, no hay malos, no hay héroes, no hay villanos; lo que planteo es un estilo de vida. Se puede comer un poco de todo, pero lo más importante es que comer lo que le quede bien a cada persona”

Beatriz Larrea, nutrióloga holística