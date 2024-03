Esta botella viral en TikTok hace que el agua te sepa a distintos sabores usando tu olfato 

La botella viral en TikTok. Foto: Pexels

Conoce la botella viral en TikTok que hace que el agua te sepa a distintos sabores usando tu olfato, checa los detalles en Unotv.com.

TikTok está lleno de tendencias y así se puede ver con esta nueva botella que está siendo la favorita de muchos y que ayudaría a tomar más agua.

Para muchas personas tomar agua simple puede representar todo un reto, por lo que prefieren bebidas embotelladas y a su vez con exceso de azúcar o sodio, pero con esta nueva sensación lo simple puede tornarse agradable.

Esta botella de agua se llama Air Up, quien de acuerdo con lo que promete, el agua te puede saber a distintas frutas como durazno, frutos rojos o vainilla sin que el agua tenga saborizante.

Esto puede ser algo complicado de entender, pero tienes que saber que todo se basa en el olfato, checa los detalles.

La empresa Air Up originaria de Alemania ha iniciado una nueva tendencia de bebidas saludables al vender botellas que dan sabor al agua empleando uno de los principios llamado olor retronasal.

Con este objeto se busca incrementar el consumo de agua aportando distintos “sabores”, esto desde 2022 cuando lograron tener un millón de clientes a nivel mundial

Te puede interesar: [Frutas bajo diseño, la tendencia japonesa de vender medio kilo de fresas hasta en 90 dólares ]

¿Cómo funcionan las botellas Air Up?

A través de la cápsula es como se le da el sabor a la boquilla, al beber suben burbujas de aire aromatizado a la cavidad bucal, que llegan a los receptores olfativos a través de la faringe, estos se encargan de transmitir el olor al cerebro.

Dado que el olor proviene de la garganta, el cerebro reconoce el olor pero lo percibe como sabor, por lo que el agua puede ser más atractiva de beber, pero permanece saludable y libre de azúcares añadidos.

Además depende del sentido del gusto del usuario, las cápsulas aromáticas pueden aromatizar entre cinco y siete litros de agua, lo que representa incluso menos desperdicio de botellas de agua de plástico.

Esta botella fue creada en 2019 por Lena Jüngst y Tim Jäger, dos estudiantes universitarios que durante sus estudios leyeron “Neurogastronomy: How the Brain Creates Flavor and Why It Matters”, un libro del neurocientífico Gordon M. Shepherd, que plantea que el sentido del olfato es un componente de sabor más poderoso de lo que se pensaba antes.

Algunos usuarios en TikTok hablan de cómo esta botella funciona y cómo ya es una sensación por la cantidad de aromas que tiene.

La usuaria Nathaly Shaty hizo un video en el que cambia el aromatizante de su botella, el cual era de fresa pero llevaba dos meses usándolo y aún no se acababa, pero aún así decidió ponerle el de naranja vainilla.

Los filtros están diseñados para rendir cinco litros de agua, pero la usuaria mencionó que en el caso del que tenía le rindió más de 20 litros.

Otros usuarios mencionan que esta botella es ideal para las personas que no toman agua y más en el caso de los niños, logrando “engañar” al cerebro pensando que tiene sabor.

De acuerdo con la página oficial de Air Up, los aromas de las cápsulas están hechas con olores naturales extraídos de plantas, frutas y especias, actualmente hay 15 sabores disponibles, desde manzana, fresa, albahaca-limón, naranja-vainilla entre otras.