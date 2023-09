Estas son las playlist para animar tu noche mexicana

Las mejores playlist para animar tu noche mexicana. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te ayudaremos a darte algunas ideas de playlist para animar tu noche mexicana este 15 y 16 de septiembre, checa los detalles.

La música es parte importante de la vida y de los buenos momentos y en México no puede faltar en cada una de las fiestas y celebraciones y en el Día de la Independencia no será una excepción.

La música mexicana estará presente en cada casa mexicana la noche del 15 de septiembre, pero ahora con el streaming las playlist han llegado para salvar las noches.

Te daremos algunos ejemplos de playlist que puedes poner en tu festejo o para que puedas hacer una personalizada con algunas de las canciones que presentaremos.

Playlist para animar la noche mexicana

15 de septiembre éxitos Fiesta Mexicana 2023

Si lo tuyo es lo tradicional puedes recurrir a esta playlist disponible en Spotify la cual cuenta con los éxitos mexicanos que han prevalecido desde hace décadas. Si lo que quieres es amenizar con canciones de mariachi, esta es la ideal.

Canciones como “Son de la Negra”, “La Culebra”, “Guadalajara”, “Cielito Lindo”, “El Mariachi Loco”, “Viva México”, son canciones disponibles en esta playlist que promete amenizar tu noche con los mejores éxitos.

Pero de igual manera si esperas canciones de Vicente Fernández, Luis Miguel, Pepe Aguilar, Pedro Fernández, entre otros, también los podrás encontrar en esta lista de canciones muy mexicana.

Puedes escuchar la playlist aquí.

La Pozoliza

Como su nombre lo indica esta playlist es ideal para el momento de la cena, ya sea un pozole, pambazos, tacos, tostadas o cualquier antojito que prepares en tu fiesta, aquí los invitados estarán ansiosos por comenzar a bailar y cantar, es momento de calentar motores.

Aquí hay ritmos variados para todos los gustos, desde mariachi, regionales, norteñas y hasta pop.

Aquí escucharás canciones como “Primera Cita”, “No Me Importa el Dinero”, “Me Dediqué a Perderte”, “La Mitad”, “No Se Va”, entre muchas otras que irán mostrando el camino de lo que será la noche.

Aquí encontrarás la lista.

Pachanga Mexicana

Esta Playlist puede ser la que uses después de la cena ya que contiene canciones mexicanas y en español que son para bailar con tu pareja y derrochar talento en la pista.

En esta lista encontrarás distintos sonidos como “Ramito de Violetas”, “La Secretaria”, “Suavemente”, “La Bomba”, “Al Gato y al Ratón”, “La Boa”, entre muchas más.

Mientras que los artistas con los que puedes amenizar la noche presentes en esta lista son, Garibaldi, Mi Banda el Mexicano, Yuri, Selena, Banda Machos, Valentín Elizalde, Bronco, La Sonora Santanera, entre otros.

Puedes encontrar la playlist aquí.

Fiesta Mexicana 2023

Esta playlist es ideal para cantar después de haber cenado, bailado y para comenzar a festejar con el agua de jamaica o con unos buenos tequilas, entonando canciones de Vicente Fernández, Federico Villa, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, entre muchos otros artistas.

Con estas canciones que no pueden faltar en las festividades pondrás el mejor ambiente, entonando con tus compadres y comadres, “No”, ¿Por qué me haces llorar”, “Costumbres”, “Sabes una cosa”, “Yo No Fui”, “El Pastor”, “Acá Entre Nos”, entre otras.

La playlist está aquí.

¡Fiesta! ¡Fiesta!

Ya entrados en la fiesta esta playlist es la ideal ya que será con la que demuestres tus mejores pasos bailando “La Bebé”, “LALA”, “Rasputin”, “Ibiza”, “ Blah Blah Blah”, “Pepas”, “Ella Baila Sola”.

En una mezcla de música urbana con electrónica será el punto clave de la noche en la que sonarán distintos géneros que evocan a la fiesta a través de artistas como Daddy Yankee, Pitbull, The Weeknd, Major Lazer, Ozuna, Tiesto, entre otros.

Aquí la playlist.

Corridos Bélicos 2023

Ya para cerrar la noche con broche de oro, es momento de sacar las canciones bélicas que están de moda, es hora de las canciones de Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida, Gustavo Acedo, Alex Tapia, entre muchos otros.

Aquí podrás bailar y cahntar al ritmo de canciones como “Su Casa”, “Carnal”, Dirán de Mí”, “Sabor Fresa”, “300 Locos” “El Doctor” y muchas más.

Puedes ver la lista musical aquí.