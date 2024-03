Este es el famoso termo Stanley que está enloqueciendo a la gente

Conoce el termo Stanley que lanzó Starbucks. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el famoso termo Stanley que está enloqueciendo a la gente, conoce los detalles.

Los vasos y tazas de Starbucks siempre han sido motivo de locura por las personas, quienes tienen la necesidad de hacerse de estos coleccionables para poder disfrutar de sus bebidas.

Hay vasos temáticos, térmicos o con imágenes destacadas, además de tazas en distintos diseños, y desde hace tiempo la empresa dedicada al café tiene una relación con Stanley para hacer contenedores.

Y es que desde que se confirmó la colaboración entre las marcas, los usuarios enloquecieron ya que Stanley por lo general siempre maneja colores neutros, pero ahora se trata de uno color pastel.

Los coleccionistas de vasos Stanley y los clientes de Starbucks pudieron conseguir uno de los elementos más deseados de los últimos años, se trata de un termo en tono rosa pastel que se agotó en minutos.

Largas filas fueron las que el lunes pasado se hicieron en los Starbucks de México, pero al final debido a las pocas piezas o a usuarios que compraron más de uno, la molestia de los que no alcanzaron se pudo ver.

Tras la venta y el furor por los vasos, se registraron algunas peleas, disgustos, jaloneos ya que el producto se agotó en minutos, por lo que de acuerdo con los empleados, llegaron pocas piezas a las tiendas.

Un video se viralizó en una sucursal en la que algunas personas pelearon por un termo, mismo que cae de repente mientras que una chica golpea a un sujeto.

Al parecer las peleas en distintas sucursales fue algo que se dio el día lunes, se trataba de personas que buscaban tener cuanto antes dicho termo.

Los clientes se formaron desde las 3 de la mañana y otros a las 5, todo para ser de los primeros en tener este vaso, el cual se desconoce si se surtirá, pero tal y como ha pasado con otros termos de la marca, puede que esto no pase.

El vaso tenía un costo de 890 pesos mexicanos y en su compra te regalaban una bebida, pero lo que se sabe es que en redes sociales hay algunas personas que están revendiendo este termo en hasta 3 mil pesos mexicanos.

Los comentarios en la publicación de Starbucks no faltaron, muchos mencionando que se logró la compra, mientras que otros dejando ver su inconformidad y destacando que no importaba que no fueras usuario Gold o miembro de su programa Rewards.

“Si hubieran limitado el número de piezas por persona, hubieran tenido el mismo ingreso pero con muchos clientes leales contentos en lugar de molestos”, “Antes era cool ser miembro rewards ahora no tiene ningún beneficio”, “Me gusta mucho Starbucks pero es una pena que no premien a los clientes leales, deberíamos de dejar de comprar a ver si los revendedores van a comprarles café todos los día”, fueron algunos de los comentarios.