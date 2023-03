¿Te despiertas en la madrugada? Quizá sufres estrés y ansiedad

El estrés y ansiedad son factores muy comunes en las personas, provocando que esto les ocasione no poder dormir bien, lo que conlleva a otros problemas, como sentir que no descansas o que no tienes pila para rendir en tus actividades del día; por ello, en esta ocasión, en UnoTV.com Maggie Hegyi nos comenta sobre dicha circunstancia.

Esta noción la platicamos ante la proximidad del próximo Día Mundial del Sueño, porque ¿no les ha pasado que por temporadas, a veces te despiertas a las tres o cuatro de la mañana, y les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño?, entonces ¿a qué se deberían los problemas para dormir?

¿El estrés y ansiedad afectan al sueño?

El despertarse por la madrugada se da por varios factores, está ligado al estrés y ansiedad. Para esto debes poner atención a varias cosas que podrían estar afectándote; para empezar, tienes que fijarte si estás preocupado por algo, si te sientes amenazado por alguna situación, si tienes mucho agobio por tu trabajo, si tienes un problema emocional.

Todos estos factores generan ansiedad, que a veces no estamos conscientes de ella, y es la forma en la que reacciona nuestro cerebro frente a ese problema.

Tomando en cuenta esto, puede que te cueste trabajo conciliar el sueño, y ya que lo haces, esa tensión generada (que ya está acumulada) hace que te despierte súbitamente y te da una sensación de amenaza.

¿Qué hacer ante la ansiedad?

De entrada, sabemos que la ansiedad altera el sistema nervioso central directamente, así que, ¿cómo puedo hacer frente a este problema? Siempre tienes que reconocer que algo está ocurriendo, trata de hacer pequeños cambios en tu vida, establece prioridades y hazte de hábitos para que tu cerebro desahogue las tensiones.

¿Qué hacer para dormir sin problemas?

Ante las afectaciones del estrés y ansiedad, puedes tomar en cuenta algunas técnicas de relajación:

Sal a caminar, o respira

Procura que tu habitación esté fresca y ventilada uno

Si ya te despertaste, no veas el reloj

Beneficios de la meditación: si eres de los que aplica esta técnica, sabrás que es una buena opción para conciliar el sueño

¿Se debe acudir con un profesional o experto?

Si crees que el hecho de que te despiertes en la madrugada no es por estrés y ansiedad, puedes consultar a tu médico, ya que él sabrá guiarte y qué pasos son los ideales para tu caso, por que recuerda, cada cuerpo reacciona diferente a las cosas.