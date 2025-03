Experto explica cómo acomodar la comida en el refrigerador 

GENERANDO AUDIO...

Cómo acomodar la comida en el refrigerador. Foto: Péxels

Un experto te explica cómo se debe acomodar la comida en el refrigerador, en unotv.com te contaremos los detalles.

El refrigerador ayuda a mantener los alimentos frescos y a una temperatura adecuada para evitar su descomposición, pero de acuerdo con los expertos hay lugares específicos para poderlos acomodar.

Rafa Carbajal, ingeniero bioquímico mexicano especializado en alimentos, con una destacada trayectoria en la investigación y divulgación científica.

Rafa es un creador de contenido de divulgación científica en redes sociales, por lo que se dedica a hablar de videos virales que presentan temas relacionados con alimentos, da su punto de vista y explica la razón de situaciones cotidianas.

Cómo acomodar la comida en el refrigerador

Ahora, el creador de contenido, tomó un video de comedia que habla de dónde colocar la leche, los huevos y el chorizo, dentro del refrigerador.

Rafa Carbajal señala con un poco de humor, que los huevos no deben ponerse en la puerta ya que la temperatura no es constante, ahí deben ir cosas que está bien que estén frías, pero que no se echan a perder tan fácil como la mayonesa, mostaza, aderezos, refrescos, cerveza, entre otras.

Los huevos se ponen en un contenedor y van en las zonas frías del refrigerador que generalmente es la parte de enmedio o arriba y van hasta el fondo para que la temperatura sea constante.

La leche va en la parte de arriba del refrigerador, en la zona más fría porque todavía tiene microorganismos, además ahí va el yogur o los derivados de la mantequilla y el queso.

El chorizo debe de ir en las partes del refrigerador que también están frescas, pero en el caso de otras carnes como el salami o pepperoni, deben ir en cualquier parte del refrigerador, hasta en la puerta pero dentro de una bolsa.

Por su parte la comida de un día antes que sobró va en las partes frías del refrigerador para después recalentarla porque debe tener microorganismos.

Por su parte, el pollo, la carne y el pescado, deben de ir debajo del refrigerador y de preferencia en una charola para que la mioglobina no se escurra por todo el refrigerador.

¿A qué temperatura debe de ir el refrigerador?

El refrigerador debe de estar a una temperatura promedio de cuatro grados centígrados y de preferencia que nunca suba de los cinco grados celsius, por lo que es recomendable tener un termómetro dentro del electrodoméstico.

¿Quién es Rafa Carbajal?

Rafa Carbajal es un ingeniero bioquímico mexicano que se especializa en alimentos, obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería bioquímica, enfocándose en biotecnología microbiana.

Se designó como jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, Durango, donde también lideró un cuerpo académico.

Además, participa activamente en la revisión de artículos para su publicación en revistas especializadas.

Su pasión por la divulgación científica lo ha llevado a tener una presencia significativa en redes sociales, acumulando millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. A través de estos medios, comparte conocimientos sobre ciencia de los alimentos, desmitifica creencias populares y promueve una alimentación informada.

Además, coescribió el libro para niños “Ñam Ñam: ¿Qué ondilla con la comida?” junto al Dr. Luc, con el objetivo de explicar la ciencia detrás de los alimentos de manera accesible y entretenida.