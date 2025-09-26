Experto químico revela qué usan las lavanderías para eliminar manchas difíciles

| 14:06 | Agencias - José Antonio Romero Santiago | Europa Press
El ingeniero químico Diego Fernández, conocido como @renovandoconideas reveló, en un video de TikTok, el misterioso truco que usan las lavanderías para eliminar manchas difíciles en extremo.

La tinta derramada, grasa que no desaparece o pintura fresca que arruina una prenda, suelen ser algunos de los problemas comunes con los que lidian las personas. Estas manchas, casi imposibles de quitar, suelen condenar la ropa al olvido.

¿Qué usan las lavanderías para eliminar manchas difíciles?

Diego Fernández compartió a sus seguidores que las lavanderías profesionales cuentan con un aliado poco conocido, que es el butil glicol, un disolvente capaz de devolver las prendas a la vida y eliminar manchas difíciles o que se creen imposibles.

@renovandoconideas

El secreto de las lavanderías 🧼✨ Si tienes manchas de tinta, grasa o pintura fresca, prueba Butilglicol: pulveriza, espera 1–3 min, cepilla suave y lava de inmediato. También funciona para residuos de adhesivo y chicle en superficies no porosas. 📦 Presentación: 60 mL con atomizador ⚠️ Tip pro: Haz prueba de color en un área oculta, usa guantes y ventila. No mezclar con cloro. 🛒 Cómpralo buscando “Butilglicol” en nuestra tienda quimicosparaelhogar.com #Butilglicol #QuitaManchas #Lavandería #LimpiezaProfesional #tinta

♬ sonido original – Diego | Renovando con Ideas

El secreto revelado en redes

El ingeniero químico dijo en una grabación que este producto es “el secreto mejor guardado de las lavanderías”. Según explicó, el butil glicol elimina residuos de tinta, grasa o pintura con un procedimiento sencillo:

  • Primero se rocía directamente sobre la mancha
  • Se deja actuar entre uno y tres minutos
  • Luego se frota con un cepillo de cerdas suaves
  • Y de inmediato se lava

Ejemplo a sus seguidores

@renovandoconideas mostró la eficacia del butil glicol sobre una camisa manchada con tinta de pluma, donde tras un par de aplicaciones la mancha desapareció por completo.

Usos adicionales y disponibilidad

Además de eliminar manchas difíciles de la ropa, este disolvente puede retirar residuos de adhesivos o chicles en superficies no porosas. No obstante, se recomienda siempre probar primero en un área poco visible para evitar daños en el color. Este producto se llega a conseguir en sitios especializados y tiendas en línea.

Consecuencias de usar mal el butil glicol

El butil glicol es un solvente potente que requiere cuidado. Puede causar irritación en piel y ojos, además de resultar tóxico si se inhala. Por ello, se recomienda usar guantes, trabajar en lugares ventilados y evitar el contacto directo.

También es importante no mezclarlo con cloro ni otros limpiadores. En caso de accidente, lo indicado es enjuagar con abundante agua y acudir al médico si los síntomas persisten.

