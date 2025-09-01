GENERANDO AUDIO...

Frase de ocho palabras para calmar a un niño molesto. Foto: Getty

El psicólogo Jeffrey Bernstein revela una frase de ocho palabras para calmar a un niño molesto, para que mamá o papá pueden acercarse a su hijo, y que así pueda relajarse y entrar en razón.

La ira infantil puede ser una de las emociones más difíciles de manejar. Para los padres, enfrentarse a un hijo que grita, lanza objetos o reclama con enojo, representa un reto emocional y práctico. La forma en que un adulto responde en esos momentos determina si la situación escala hacia un conflicto mayor o si, por el contrario, se convierte en una oportunidad de calma y conexión.

¿Cuál es la frase de 8 palabras para los niños molestos y por qué funciona?

Bernstein comparte la frase que ayuda a calmar a los más pequeños de casa. Es la siguiente:

“Veo que estás molesto. Estoy aquí para ti”. Jeffrey Bernstein, psicólogo.

De acuerdo con el experto, citado por el medio especializado Psychology Today, esta frase de ocho palabras para calmar a un niño molesto puede parecer simple, pero tiene un profundo poder psicológico, pues hace tres cosas a la vez:

Reconoce sus sentimientos

Les asegura que no están solos

Crea espacio para calmarse sin sentirse juzgados

Valida sus emociones

Niños, adolescentes e incluso jóvenes adultos sienten que nadie los escucha. Reconocer su enojo evita que intensifiquen la emoción.

Frases como “cálmate” o “deja de exagerar” suelen generar rechazo. En cambio, esta afirmación transmite apoyo

Invita a la conexión con los niños

Cuando alguien se siente dominado, responde con resistencia. Ofrecer acompañamiento cambia el escenario de un choque a un vínculo.

¿Cómo usar esta frase con los menores, dependiendo su edad?

El uso de esta frase se adapta a distintas etapas de la vida, puede ser útil en:

Niños pequeños

Niños en edad escolar

Adolescentes

Aunque pueden presentarse diversas situaciones en cada etapa, es importante ubicar el momento adecuado para utilizar la frase de manera adecuada.

¿Cómo aplicar con éxito esta frase?

Para que la frase de ocho palabras para calmar a un niño molesto funcione, los padres deben cuidar algunos de los siguientes detalles:

Mantener un tono calmado y cálido

Usar un lenguaje corporal suave, como arrodillarse con los pequeños o darle espacio a los adolescentes

Respetar los tiempos. El niño puede tardar en responder, pero el mensaje queda

Esperar a que se calme antes de buscar soluciones

Esta frase no borra por completo la ira o el enojo, pero sí construye confianza y enseña regulación emocional. Con el tiempo, los hijos aprenden que, sin importar su edad, sus padres representan un espacio seguro, incluso en los peores momentos, esa certeza fortalece el vínculo familiar de forma duradera.