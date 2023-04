Karl Lagerfeld tuvo algunos momentos polémicos. Foto: Getty Images

Karl Lagerfeld fue un diseñador y creador que se desempeñó en en distintas disciplinas, se le considera uno de los más importantes de la historia, sin embargo fue un personaje cuestionable, te presentamos algunas de sus frases más polémicas a lo largo de su carrera.

El Kaiser, como comúnmente se le conocía, siempre llevaba lentes de sol, cabello largo y recogido, el diseñador daba una imagen reconocida por muchos dentro y fuera de la industria.

Karl era polifacético ya que diseñaba, fotografiaba, ilustraba y editaba ya que se consideraba alguien a quien le interesaban “casi todos los aspectos de la cultura”.

Murió en activo tras 36 años al frente de Chanel, firma a la que le dedicó gran parte de su carrera, pero un cáncer de páncreas terminó con su vida el 19 de febrero de 2019.

Pero además Lagerfeld fue conocido por algunas polémicas que tenían que ver con frases dirigidas a temas de debate en la industria.

Frases más polémicas de Karl Lagerfeld:

El diseñador Karl Lagerfeld tuvo algunas frases polémicas sobre distintos temas, desde el tabaco, la homosexualidad y hacia algunas celebridades como Adele.

Algunas frases iban dirigidas hacia los cuerpos o rostros de las personas, tal es el caso cuando dijo que los hombres originarios de Rusia no eran guapos.

“Si fuera una mujer rusa, sería lesbiana. Los hombres rusos no son muy guapos”.

Sobre Adele mencionó aspectos relacionados con su cuerpo, opinando sobre su peso y su cara.

“Está un poco demasiado gorda, pero tiene un rostro bonito y una voz divina”.

Otra de las frases que causó revuelo fue acerca de la homosexualidad debido a la polémica en torno a este tema.

“Cuando era niño pregunté a mi madre qué era la homosexualidad, y ella me dijo (y esto fue hace 100 años en Alemania, y ella era de mente muy abierta): ‘Es como el color del pelo. No es nada. Algunas personas son rubias y algunas tienen el pelo oscuro. No es importante’. Fue una actitud muy sana”.

Sobre la delgadez en las modelos habló sobre este tema que está en constante polémica.

“Las mamás gordas que se sientan frente al televisor con sus bolsas de patatas fritas son las que dicen que las modelos delgadas son feas… Nadie quiere ver mujeres gordas”.

Un tema recurrente era sobre el peso de las personas y en una ocasión habló de su pérdida de peso.

“Bueno, salió aquella nueva línea de Hedi Slimane en Dior, y para llevarla necesitabas estar delgado para llevarla. Me dije: ‘¿Quieres esto? Entonces vuelve a tus huesos’. Y lo perdí todo. Perdí 40 kilos y nunca los volví a recuperar”.

De la altura de las personas declaró sobre la gente de baja estatura y a la que considera “fea”.

“La vida no es un concurso de belleza, algunas (personas feas) son geniales. Lo que odio es la gente desagradable y fea. Lo más feo son los hombres bajitos. Las mujeres pueden ser bajitas, pero en los hombres es algo imposible. Es algo que ellos nunca perdonarán en la vida”.