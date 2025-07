GENERANDO AUDIO...

Evitar una discusión no significa huir del conflicto, sino saber gestionarlo con inteligencia emocional. Así lo explicaron Matt Abrahams, profesor de Comunicación Estratégica en Stanford y la psicóloga Julia Minson de la Universidad de Harvard.

Ambos coinciden que el conflicto no es lo mismo que el desacuerdo, y muchas veces lo que detona una pelea no es lo que se dice, sino cómo se dice. “La forma en que pasamos del desacuerdo al conflicto es haciendo atribuciones negativas sobre la otra persona”, dijo Minson durante el pódcast Think Fast, Talk Smart de Stanford Graduate School of Business.

¿Cómo evitar que un desacuerdo se vuelva una discusión?

La clave está en mostrar curiosidad genuina y responder con receptividad conversacional, un concepto que Minson y su equipo investigan y promueven como herramienta para preservar el diálogo, incluso cuando hay diferencias profundas.

Estas son algunas de las frases que demuestran inteligencia emocional y que ayudan a prevenir que un intercambio escale a una discusión destructiva:

“Quiero entender tu punto de vista”

Puede parecer una frase simple, pero tiene un impacto enorme. Según Minson, basta con expresar explícitamente curiosidad antes de plantear tu opinión para que el otro perciba apertura y respeto.

“Decir que te interesa entender la postura ajena, es suficiente para bajar la tensión antes de comenzar el debate”. Julia Minson, Universidad de Harvard

“Entiendo que este tema es complejo”

Este tipo de expresiones demuestran que reconoces la complejidad del tema y validas la experiencia de la otra persona, incluso si no estás de acuerdo con ella. No se trata de ceder, sino de construir un terreno común.

“Eso que dijiste tiene sentido”

En lugar de oponerse frontalmente, reconocer puntos válidos en el argumento ajeno ayuda a sostener el diálogo sin entrar en confrontación.

“Reafirmar algo en lo que sí coinciden les recuerda que no están en bandos opuestos”, señaló la experta.

“Lo que entiendo que estás diciendo es…”

Parafrasear el mensaje del otro demuestra escucha activa. Según Minson, decir “te escucho” no basta; hay que mostrar que realmente entendiste. Esto evita malentendidos y refuerza la confianza mutua.

“Estoy en desacuerdo, pero aprecio tu punto”

Este tipo de frases permiten expresar diferencias sin dañar la relación. Aquí entra en juego el modelo HEAR, desarrollado por Minson:

H : Hedging (matizar): usar palabras como “a veces” o “para algunas personas”.

: Hedging (matizar): usar palabras como “a veces” o “para algunas personas”. E : Enfatizar el acuerdo: destacar coincidencias antes de señalar diferencias.

: Enfatizar el acuerdo: destacar coincidencias antes de señalar diferencias. A : Reconocer lo dicho por el otro con tus propias palabras.

: Reconocer lo dicho por el otro con tus propias palabras. R: Reformular en positivo tus ideas, evitando negaciones tajantes.

Antes de hablar, pregúntate

“¿Por qué una persona inteligente y razonable pensaría eso?”, dijo Julia Minson como regla de oro para manejar cualquier desacuerdo con empatía. Este ejercicio cambia el enfoque del juicio al entendimiento y te permite responder con menos carga emocional.

También recomienda evitar conversaciones complejas si estás cansado, hambriento o emocionalmente alterado. “La gente subestima lo mal que puede salir una conversación difícil si no estás en las mejores condiciones”, advierte.

Las personas emocionalmente inteligentes no niegan el conflicto, sino que buscan manejarlo de forma constructiva, recomendaron los expertos.

“Usan frases que invitan al diálogo, validan al otro y evitan juicios destructivos. Al hacerlo, no solo resuelven mejor sus diferencias, sino que fortalecen la relación en el proceso” concluyen.