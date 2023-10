4 bares mexicanos entre los mejores del mundo según The World’s 50 Best Bars 2023

Los mejores bares del mundo. Foto: Freepik

El orgullo está presente ya que de acuerdo con The World’s 50 Best Bars 2023 hay cuatro bares mexicanos entre los mejores del mundo, te contamos los detalles.

El evento The World’s 50 Best Bars 2023 se realizó el pasado 17 de octubre en la ciudad de Pasir Panjang, en Singapur, sede de este año en el que los mejores bares del mundo fueron reconocidos a nivel mundial.

Lo que destacó fue que México estuvo presente con cuatro lugares, siendo dos los que destacaron dentro de los mejores del mundo.

Bares mexicanos entre los mejores del mundo

En la lista se colocaron el Handshake Speakeasy de la CDMX en el puesto 3; la Licorería Limantour en CDMX en la posición 7; Hanky Panky igual de CDMX en la posición 22 y Baltra Bar de la misma CDMX en la posición 45.

El reconocimiento del mejor bar de México fue para el Handshake Speakeasy y quedarse en el top tres de los mejores a nivel mundial. El bar está en la colonia Roma y destaca por su ambiente, hospitalidad y ser uno de los más agradables del mundo.

El bar retoma el concepto de la clandestinidad en un espacio Art Deco que maneja un ambiente de prohibición con licores extravagantes y añejos.

El bartender holandés Eric Vann Beek es el que dirige el proyecto y señala que se puede encontrar una carta de bebidas que parece clásica a la vista, pero que revela sabores inesperados y estratificados al paladar, logrando así que se convierta en uno de los bares mexicanos entre los mejores del mundo

El mejor bar de The World’s 50 Best Bars 2023

El mejor bar de la lista es para el Sips ubicado en la ciudad de Barcelona en España, quien también se convirtió en el mejor bar de Europa.

Dentro de los mejores bares podemos encontrar el Double Chicken Please de New York, Paradiso de Barcelona, Little Red Door de París, Tres Monos de Buenos Aires, Zest en Seúl, Drink Kong en Roma, Argo en Hong Kong, Mimi Kakushi en Dubai, entre muchos otros.

Esta es la lista final con los mejores 50 bares, pero la completa en la etapa anterior mostraba los bares más destacados del lugar 51 al 100, dentro de los cuales están cuatro mexicanos más.

En el lugar 60 del listados completo se encuentra el Arca en Tulum, mientras que en el lugar 65 está El Gallo Altanero de Guadalajara; en el 72 puedes ver Rayo en CDMX y en el 81 se destaca Kaito del Valle en CDMX.

La lista The World’s 50 Best Bars 2023 la realiza la editorial británica William Reed Business Media, quien también tiene su versión en restaurantes y ahora ya suma 15 ediciones de los premios que se entregan en una ceremonia.

El director de contenido de la editorial, William Drew, dijo “por primera vez, salimos de Europa para celebrar los mejores cócteles del mundo en la icónica ciudad de Singapur”.

¿Cómo se eligen los mejores bares del mundo?

La página oficial de The World’s 50 Best Bars 2023 señala que la lista se compila mediante votos de la Academia de los 50 mejores bares del mundo, que comprende 680 expertos en bebidas, incluidos bartenders y consultores de renombre, escritores de bebidas y especialistas en cócteles de todo el mundo, con un equilibrio de género de 50/50.

Cada votante emite siete votos según sus mejores experiencias en el bar de los 18 meses anteriores, los votantes deben permanecer en el anonimato y la votación es confidencial y segura.

Reglas de la votación