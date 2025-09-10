6 bebidas sin alcohol para las fiestas patrias
El ISSSTE dio a conocer seis bebidas sin alcohol, con el fin de revivir tradiciones, y que podrían considerarse como opciones atractivas para las Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.
“Desde el norte hasta el sur, cada sorbo es una aventura líquida 100% mexicana”, así lo destacó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus redes sociales.
Menú de bebidas sin alcohol del ISSSTE
Chilate
- Lleva maíz tostado, cacao, canela y azúcar
- Se puede tomar caliente o frío
- Es tradicional de los estados de Guerrero y Oaxaca
Pozol
- Es una mezcla de masa de maíz y cacao con agua
- Se toma frío, a veces con azúcar o un toque de chile
- Es tradicional de los estados de Chiapas y Tabasco
Atole agrio
- Es una variante del atole de maíz fermentado, pero más ácido y espeso
- Es ideal para tomarse caliente o tibio
- Es tradicional de los estados de Oaxaca y Guerrero
Cebadina
- Se trata de una bebida fermentada de cebada y piloncillo
- Es refrescante y naturalmente burbujeante
- Es muy popular en los estados de Veracruz y Oaxaca
Tejuino
- Es un fermentado de maíz, aunque ligeramente con un toque dulce y ácido
- Se puede servir frío y con hielo, así como añadirle un poco de limón y sal
- Es muy popular en los estados de Nayarit y Jalisco
Bebida de nance
- Está hecha con nance, agua, azúcar y lleva un toque de canela
- Se puede servir fría
- Es muy popular en los estados de Guerrero y Michoacán
El ISSSTE puntualizó que estas seis bebidas sin alcohol son un orgullo mexicano, por lo que en una celebración como la del 15 y 16 de septiembre, se pueden considerar como parte del menú en los hogares y servir de complemento a los diversos platillos de la gastronomía de esta época (como el pozole, los pambazos, las flautas, etc.).