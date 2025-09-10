6 bebidas sin alcohol para las fiestas patrias

GENERANDO AUDIO...

Opciones de bebidas sin alcohol para las fiestas patrias. Foto: Pexels

El ISSSTE dio a conocer seis bebidas sin alcohol, con el fin de revivir tradiciones, y que podrían considerarse como opciones atractivas para las Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

“Desde el norte hasta el sur, cada sorbo es una aventura líquida 100% mexicana”, así lo destacó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus redes sociales.

Menú de bebidas sin alcohol del ISSSTE

Chilate

Lleva maíz tostado, cacao, canela y azúcar

Se puede tomar caliente o frío

Es tradicional de los estados de Guerrero y Oaxaca

Pozol

Es una mezcla de masa de maíz y cacao con agua

Se toma frío, a veces con azúcar o un toque de chile

Es tradicional de los estados de Chiapas y Tabasco

Atole agrio

Es una variante del atole de maíz fermentado, pero más ácido y espeso

Es ideal para tomarse caliente o tibio

Es tradicional de los estados de Oaxaca y Guerrero

Cebadina

Se trata de una bebida fermentada de cebada y piloncillo

Es refrescante y naturalmente burbujeante

Es muy popular en los estados de Veracruz y Oaxaca

Tejuino

Es un fermentado de maíz, aunque ligeramente con un toque dulce y ácido

Se puede servir frío y con hielo, así como añadirle un poco de limón y sal

Es muy popular en los estados de Nayarit y Jalisco

Bebida de nance

Está hecha con nance, agua, azúcar y lleva un toque de canela

Se puede servir fría

Es muy popular en los estados de Guerrero y Michoacán

El ISSSTE puntualizó que estas seis bebidas sin alcohol son un orgullo mexicano, por lo que en una celebración como la del 15 y 16 de septiembre, se pueden considerar como parte del menú en los hogares y servir de complemento a los diversos platillos de la gastronomía de esta época (como el pozole, los pambazos, las flautas, etc.).