6 bebidas sin alcohol para las fiestas patrias

| 15:39 | José Antonio Romero Santiago | UnoTV
Opciones de bebidas sin alcohol para las fiestas patrias. Foto: Pexels

El ISSSTE dio a conocer seis bebidas sin alcohol, con el fin de revivir tradiciones, y que podrían considerarse como opciones atractivas para las Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

“Desde el norte hasta el sur, cada sorbo es una aventura líquida 100% mexicana”, así lo destacó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus redes sociales.

Menú de bebidas sin alcohol del ISSSTE

Chilate

  • Lleva maíz tostado, cacao, canela y azúcar
  • Se puede tomar caliente o frío
  • Es tradicional de los estados de Guerrero y Oaxaca

Pozol

  • Es una mezcla de masa de maíz y cacao con agua
  • Se toma frío, a veces con azúcar o un toque de chile
  • Es tradicional de los estados de Chiapas y Tabasco

Atole agrio

  • Es una variante del atole de maíz fermentado, pero más ácido y espeso
  • Es ideal para tomarse caliente o tibio
  • Es tradicional de los estados de Oaxaca y Guerrero

Cebadina

  • Se trata de una bebida fermentada de cebada y piloncillo
  • Es refrescante y naturalmente burbujeante
  • Es muy popular en los estados de Veracruz y Oaxaca

Tejuino

  • Es un fermentado de maíz, aunque ligeramente con un toque dulce y ácido
  • Se puede servir frío y con hielo, así como añadirle un poco de limón y sal
  • Es muy popular en los estados de Nayarit y Jalisco

Bebida de nance

  • Está hecha con nance, agua, azúcar y lleva un toque de canela
  • Se puede servir fría
  • Es muy popular en los estados de Guerrero y Michoacán

El ISSSTE puntualizó que estas seis bebidas sin alcohol son un orgullo mexicano, por lo que en una celebración como la del 15 y 16 de septiembre, se pueden considerar como parte del menú en los hogares y servir de complemento a los diversos platillos de la gastronomía de esta época (como el pozole, los pambazos, las flautas, etc.).

