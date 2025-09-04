6 propiedades del amaranto que le ayudarán a tu cuerpo

GENERANDO AUDIO...

Maggie comenta algunas de las propiedades del amaranto para el cuerpo, pues se trata de un alimento que incluso es consumido en nuestro país desde la época prehispánica, principalmente en la Ciudad de México.

El amaranto es un pseudocereal porque proviene de otras familias, pero sus semillas se usan de forma similar a los cereales. Es sumamente nutritivo y es considerado un alimento sagrado.

Propiedades del amaranto. Foto: Getty

Propiedades del amaranto

Es alto en proteínas de alta calidad: ya que contiene los nueve aminoácidos esenciales

Es rico en fibra: favorece la digestión, mejora el tránsito intestinal y ayuda a controlar el colesterol

Es fuente de minerales: destaca el calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, que son esenciales para huesos, y el sistema nervioso

Tiene vitaminas importantes: como las del grupo B, y vitamina E con efecto antioxidante

Es libre de gluten: así que los celiacos lo pueden consumir

Es bajo en índice glucémico: ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, siendo una buena opción para diabéticos

Estas propiedades del amaranto pueden ser de gran utilidad para muchas personas; sin embargo, la propia Maggie recuerda que, ante cualquier situación, lo mejor es primero acudir con un especialista.