Atole de café para el invierno: receta fácil y reconfortante

Cómo preprarar un rico atole de café. Foto: Shutterstock

El atole de café es la fusión perfecta de la tradición mexicana con el toque estimulante del café, ofreciendo una experiencia reconfortante y deliciosa para cualquier momento del día.

Esta bebida no solo es un placer para el paladar, sino también una excelente fuente de energía gracias al café, mientras que la leche aporta suavidad y cremosidad, haciendo que cada sorbo sea un abrazo cálido en una taza.

Ingredientes para preparar atole de café

Para preparar cuatro tazas de esta bebida reconfortante necesitarás:

4 tazas de leche (puede ser entera o vegetal)

1 taza de café fuerte o espresso

3 cucharadas de fécula de maíz (diluida en ½ taza de agua fría)

4 cucharadas de azúcar o piloncillo rallado

1 raja de canela

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Tip: si prefieres una versión más ligera, sustituye la leche por agua y endulza con miel o piloncillo al gusto.

Preparación paso a paso

Calienta la leche en una olla junto con la raja de canela y el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme.

Cuando la mezcla comience a hervir, añade el café y mezcla hasta integrar por completo.

Incorpora la fécula diluida poco a poco, sin dejar de mover, para que el atole no forme grumos.

Cocina a fuego bajo durante 10 minutos, hasta que espese y adquiera una textura cremosa y sedosa.

Retira del fuego y agrega la vainilla si deseas un toque extra de aroma y sabor. Sirve caliente.

Beneficios de disfrutar un atole de café

El atole de café no es solo una bebida deliciosa, también aporta:

Energía natural: gracias a la cafeína del café, es ideal para comenzar el día con vitalidad.

Calidez y confort: la leche y la textura cremosa generan sensación de bienestar en los días fríos.

Versatilidad: se puede disfrutar como desayuno, merienda o incluso como postre caliente acompañado de galletas o pan dulce.

Además, es una forma original de darle un giro al atole tradicional, combinando la riqueza cultural de México con los sabores contemporáneos del café.

Disfruta del atole de café en casa

Preparar un atole de café es sencillo, rápido y perfecto para los días fríos, esta bebida no solo calienta el cuerpo, sino que también eleva el ánimo, convirtiéndose en el aliado ideal para enfrentar las mañanas frías o las tardes lluviosas.