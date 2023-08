Bagel de caviar la nueva tendencia de lujo en Nueva York

Bagel de caviar, un desayuno caro, pero riquísimo. Foto: Getty

Hace unos días te dimos a conocer cuáles son los tequilas más caros del mundo, y hoy siguiendo con el tema culinario de alto nivel, te hablaremos del bagel de caviar, un platillo de gastronomía que llevará a tu comida, a la gloria.

¿Qué es el bagel?

El bagel es un pan tradicionalmente elaborado con harina de trigo y que suele tener un agujero en el centro (podría recordarte a una dona). Antes de hornearlo se cocina en agua brevemente, lo que da como resultado un pan denso con una cubierta exterior ligeramente crujiente. Se originó en las comunidades judías de Polonia.

Su masa se sazona con diferentes productos, tales como: sal, cebolla, ajo, huevo, pumpernickel y centeno. Existen algunas variedades no tan tradicionales con tomate, salvado, queso, comino y muesli, entre otros. Los bagels pueden estar cubiertos de semillas de sésamo o adormidera, cebollas o ajos secos, sal gruesa, o de todo al mismo tiempo.

¿Qué es el caviar?

El caviar es la semiconserva de las huevas del pez esturión con sal o conservante que es consumida por los humanos. Este producto es de un alto precio, como reflejo de la rareza o escasa disponibilidad del esturión, ya que es un animal en peligro de extinción. También existen sucedáneos hechos con hueva de otros pescados (como lumpo, bacalao, salmón o mújol). Todos ellos se consideran una exquisitez culinaria.

La forma de producirlo en cautiverio consiste en criar los esturiones en viveros; cuando alcanzan la edad fértil se inseminan artificialmente y, llegado el momento, se extrae la hueva, se limpian, se salan y casi inmediatamente se envasan, sin que haya ningún otro proceso, ya que afectaría negativamente a la calidad del producto.

¿Por qué es tendencia el bagel de caviar en Nueva York?

Ahora que conoces ambos elementos, es fácil pensar en un bagel de caviar, y al ser Nueva York una de las zonas más importantes de Estados Unidos, el y resto del mundo, por la unión de culturas, tradiciones y formas de vida de las personas que ahí habitan, dicho platillo se vuelve más relevante.

En gran medida, el bagel de caviar se origina de la unión entre Caviar Kaspia New York (una glamurosa boutique) y el restaurante de caviar en The Mark Hotel, con Pop Up Bagels (la tienda de bagels más famosa de Nueva York).

Este delicioso platillo cuesta 55 dólares (unos 941 pesos, según el tipo de cambio del día), y poco a poco comienza a atraer a los comensales, pues independientemente del precio, su sabor está conquistando paladares.

Se cuenta que este bagel se sirve recién horneado con schmear simple, salmón ahumado y 20 gramos de Baeri Caviar, y para los amantes del pescado, se vuelve una delicia en la boca, ¿cómo ves? ¿estarías dispuesto a pagar y probar este platillo?