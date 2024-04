Bar mexicano está en el primer lugar de los North America’s 50 Best Bars 2024, te decimos cuál es 

Bar mexicano en el primer lugar. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el bar mexicano que está en el primer lugar de los North America ‘s 50 Best Bars 2024, mira los detalles.

México es de nuevo la sede de los North America’s 50 Best Bars, en su edición 2024, se trata de un conteo que reconoce lo mejor de la mixología, la hospitalidad y la industria de los bares en la región de América del Norte.

En la lista de los mejores bares, uno mexicano se alza y destaca por ser el más representativo, la lista la completan lugares de norteamérica.

El mejor bar de norteamérica

El bar Handshake Speakeasy se llevó el primer puesto, el espacio está ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Este lugar se autodefine como un bar clandestino de dos niveles con un menú de cócteles de alta gama.

El headbartender es Eric van Beek, originario de Países Bajos y fue seleccionado como el mejor bartender del mundo en el concurso de cócteles de Bacardi Legacy en 2018.

La experiencia de Handshake consta de dos niveles, las reservas regulares comienzan arriba y luego se puede experimentar visitar el espacio de la planta baja; el lugar tiene una iluminación tenue, ambiente animado y bebidas de alta calidad. El lugar está en C. Amberes 65, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.

North America’s 50 Best Bars 2024

El North America’s 50 Best Bars 2024 es un conteo que deriva de la famosa lista de premiaciones 50 Best Un conteo que ha reconocido lo mejor de la industria de la gastronomía, restaurantera y de hospitalidad por más de veinte años.

En especial World’s 50 Best Restaurants, es una de las listas de mayor prestigio para calificar lo más destacado a nivel global en lo gastronómico.

Pero ahora 50 Best ha decidido ampliar sus conteos para reconocer lo mejor del mundo de manera especializada. Derivando en listas como 50 Best Bars, 50 Best Hotels, 50 Best Discovery, 50 Best Explores y 50 Best Stories.

De los listados para reconocer restaurantes y bares, ha incorporado conteos a nivel regional. Enlistando lo mejor de Asia, América del Norte, Latinoamérica, Medio Oriente y África del Norte.

Este reconocimiento se celebró por primera vez en 2022, siendo esta edición la tercera para reconocer a los mejores bares de América del Norte.