Bufet de birria: tacos, tortas, burritos y hasta ramen en la CDMX

Descubre todas las variedades de la birria. Foto: Jennifer Turrubiartes

Las taquerías de birria abundan en la Ciudad de México (CDMX), pero pocas convierten este platillo en un menú completo. Y es que Cuatro de Barrio reinventa este típico alimento y te ofrece todo tipo de opciones que pueden ir desde un taco blando o crujiente, una quesabirria o un inesperado ramen.

Además, este lugar ofrece un bufet peculiar cada miércoles, en la colonia Narvarte, pues por solo 155 pesos se puede comer toda la birria que quieras.

¿Dónde está el bufet de birria? ¿En dónde? Cuatro de Barrio

Cuatro de Barrio ¿Cuándo? Todos los miércoles

Todos los miércoles Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 751, Narvarte Oriente, Benito Juárez, C.P: 03020, CDMX

¿Qué hay en el bufet de birria?

Quesabirria. Foto: Jennifer Turubiartes Flanes. Foto: Jennifer Turubiartes Torta de birria. Foto: Jennifer Turubiartes Birriaramen. Foto: Jennifer Turubiartes

La base es una birria de res estilo Jalisco, jugosa y con un caldo especiado que acompaña casi todos los platillos. Los tacos blandos son la opción clásica, tortillas suaves rellenas de carne que se deshace al primer bocado, con la posibilidad de bañarlos en consomé. Los tacos dorados y las quesabirrias aportan la textura crujiente que contrasta con el queso fundido y el jugo de la carne.

Los platillos se ofrecen con sus respectivos recipientes de cilantro, cebolla, limones y salsas rojas y verdes (una de calabacín que sorprende por su frescura)

El menú se extiende a preparaciones menos convencionales: el birriamen, con fideos que absorben el sabor del caldo, o los esquites con birria, una mezcla caldosa en la que el grano de maíz se combina con la carne deshebrada causando un agradable sabor inesperado. También hay burritos y tortas bañadas en consomé, de sabor intenso, desde el pan hasta la carne.

Aparte del bufet de birria, ¿qué más venden?

El tequibarrio es un cantarito que puedes decorar. Foto: Jennifer Turubiartes

Para completar la experiencia, y bebidas en Cuatro de Barrio se ofrecen diversas bebidas como limonadas, refrescos, malteadas, gatorade (para quien venga crudo) y “tequibarrio”, un cantarito escarchado, con sabor ácido y picoso, que viene acompañado de un recipiente para que decorar al gusto con plumones. De postre, el flan artesanal, suave y esponjoso, equilibra con dulzura el menú cargado de especias.

Entre semana se ofrece el mismo menú pero con un costo diferente por cada platillo. Además, se suma dos exquisitos platillos, la pizzabirria y el kilo de birria.

Aquí, la birria se desmarca del estereotipo de ser solo un desayuno dominguero y se convierte en un antojo para cualquier día de la semana.

¿Cuánto cuesta comer en Cuatro de Barrio, bufet de birria?

El gasto promedio por persona es de alrededor de 220 pesos, esto incluye birria en diferentes presentaciones, bebida y postre.