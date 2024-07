Los camarones enchipotlados son el mejor platillo de mariscos del mundo, según Taste Atlas

Aquí te decimos qué otras recetas mexicanas están en el top 100. Foto: Getty

Los camarones enchipotlados acaban de ser coronados como el mejor platillo de mariscos del mundo, según Taste Atlas, sitio web especialista en gastronomía internacional.

¿Quieres saber qué otras recetas mexicanas se encuentran en el top 100? En Unotv.com tenemos el recuento.

Taste Atlas suele documentar todo lo relacionado con la gastronomía que se produce alrededor del planeta. Esta información es depositada en su sitio web, donde sus suscriptores suelen votar por cada receta, además de que tiene secciones para recomendar lugares donde comer y para subir fotos de los platillos.

Con estos datos, los administradores del sitio web clasifican los resultados por regiones, o tipo de alimentos.

[No te vayas sin leer: El primer recetario de cocina de la historia se escribió en Mesopotamia; te decimos que platillos contiene]

Al reunir las recetas, Taste Atlas concluyó que los camarones enchipotlados son el mejor platillo de mariscos del mundo, con una calificación de 4.7 estrellas de 5 disponibles.

¿Qué otras recetas mexicanas aparecen en el top 100?

Foto: Getty Images

Tacos gobernador de Sinaloa tuvieron 4.5 y alcanzaron el puesto 24

Ceviche de sierra sinaloense tuvo 4.5 y llegó al lugar 29

Camarones en salsa de tamarindo tuvieron 4.5 y llegaron al puesto 31

Tacos de camarón de Baja California tuvieron 4.4 y alcanzaron el escaño 4.4

Camarones al mojo de ajo fueron calificados con 4.4, llegando así al puesto 58

Caldo de siete yeguas tuvo 4.4 y obtuvo el escaño 61

Pescado zarandeado de Nayarit fue calificado con 4.4 y se le pegó al caldo de siete yeguas por lo que ocupó el puesto 62

Tacos de pescado de Baja California llegaron al puesto 77 con una calificación de 4.3

Aguachile de Sinaloa ganó 4.3 estrellas y obtuvo el puesto 81

Como podrás notar, los estados de Sinaloa y Baja California dominan el manejo de los productos extraídos del mar.

A continuación te dejamos la receta de los camarones enchipotlados, recientemente nombrados el mejor platillo de mariscos del mundo, para que no te achicopales si no los has probado; aquí puedes ver el paso a paso y hacerlos en la comodidad de tu casa: