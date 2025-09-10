GENERANDO AUDIO...

Costos para la cena del 15 de septiembre en casa. Foto: Getty

Uno de los actos más importantes en las fiestas patrias será la cena del 15 de septiembre, pues servirá para reunir familias, amigos y parejas, e incluso compañeros de trabajo. Pero, ¿cuánto costará hacerla para la edición de 2025?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer un comunicado en el que enfatiza que el costo para este año será hasta 17% más caro, a comparación de 2024.

¿Cuánto costará hacer la cena del 15 de septiembre, en 2025?

Las familias mexicanas desembolsarán alrededor de 7 mil pesos en promedio para la cena del 15 de septiembre en 2025, según la ANPEC, quien añade que dicho costo es para contemplar el consumo de hasta 10 personas.

“Este gasto incluye platillos, bebidas, dulces típicos, adornos y música.” ANPEC

Menú para la noche mexicana y sus costos

La cena del 15 de septiembre en 2025 en casa implicará un menú abundante y variado. Y, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes preparar los platillos tradicionales de la gastronomía nacional implicará el impacto de los siguientes precios:

Preparar pozole rondará los 2 mil pesos

Preparar la tinga de pollo costará unos mil 250 pesos

Las tostadas de pata costarán aproximadamente mil 100 pesos

Los tradicionales pambazos podrían valer mil 350 pesos

Para las bebidas hay que sumar refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, que podrían tener un rango de 2 mil 800 a 3 mil pesos

Estos precios dan un total de 7 mil 400 pesos, lo cual puede variar según el establecimiento que venda los ingredientes, así como los elementos que se usan para preparar cada platillo.

Ingredientes para hacer un pozole

Cada familia mexicana realizará este alimento según su gusto, variación y presupuesto, pero algunos de los ingredientes que podría llevar este platillo son el maíz polero, garbanzo, carne de cerdo, o pollo, ajo, cebolla, sal, agua, cilantro, epazote, chile guajillo, chile ancho y/o chile piquín, entre otros.

Ingredientes para hacer tinga de pollo

Cada familia realizará este alimento según su gusto, variación y presupuesto, pero algunos de los ingredientes que podría llevar este platillo son la pechuga de pollo, cebolla blanca, jitomate, chiles chipotles, ajo, aceite vegetal o de oliva, caldo de pollo, sal y pimienta, entre otros.

Ingredientes para hacer tostadas de pata

Cada familia mexicana realizará este alimento según su gusto, variación y presupuesto, pero algunos de los ingredientes que podría llevar este platillo son las tostadas de maíz, pata de res, cebolla blanca, orégano sexo, chiles en vinagre, sal y pimienta, entre otros.

Ingredientes para hacer pambazos

Cada familia mexicana realizará este alimento según su gusto, variación y presupuesto, pero algunos de los ingredientes que podría llevar este platillo son el pan para pambazo, papas, chorizo, aceite vegetal o de manteca, chiles guajillo, ajo y sal.

Además del menú, la noche mexicana se podrá complementar con la decoración, que puede ir desde banderitas, papel picado y otros adornos patrios, lo que podría significar unos 600 pesos.

¿Por qué es bueno tener la cena del 15 de septiembre en casa?

La ventaja de organizar el festejo en casa es que regularmente se convierte en una celebración de “traje”, en la que las familias e invitados llegan con complementos, y no con las manos vacías, dice Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

¿Cuánto se gasta por dar el “Grito” en el Zócalo capitalino?

Quienes piensen ir en familia al Zócalo de la CDMX para dar el tradicional “Grito”, deberán contemplar gastos como transporte, antojitos (esquites, pambazos, buñuelos, marquesitas, café de olla, entre otros) y bebidas, donde se podrían desembolsar hasta 5 mil 800 pesos, a diferencia de los 5 mil, en 2024, con un alza del 16%.

¿Cuánto se gasta por dar el “Grito” en un antro o restaurante?

La ANPEC menciona que el gasto cambia porque las bebidas son el centro de la fiesta y la comida queda en segundo plano; la cuenta promedio es de mil 400 pesos por persona. Por lo que un grupo de 10 podría gastar hasta 14 mil pesos, un 17% más caro que en 2025.

Los jóvenes suelen dar el Grito en antros o restaurantes y aquí

No se debe perder de vista el gasto que se realiza por dar el “Grito” con atuendos típicos mexicanos: blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros o trajes de charro, lo que puede significar hasta mil 200 por outfit. Si se quiere cerrar con broche de oro la noche, una serenata de mariachi de gama media con seis melodías cuesta en promedio 3 mil 600 pesos, representado un incremento de 20%.