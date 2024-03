Chef italiano enfurece por la costumbre de ponerle cátsup a la pizza y hace lo mismo con unos tacos

¿La pizza lleva cátsup? Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos cómo es que un chef italiano enfurece porque sus clientes ponen cátsup a la pizza y pide que en su lugar se la pongan a los tacos, checa los detalles.

En el mundo culinario hay distintos debates a la hora de ver la preparación de un platillo y ahora un chef italiano que radica en la Ciudad de México, desató la polémica en redes sociales expresando su opinión sobre el uso de cátsup en la pizza.

Chef italiano enfurece por la costumbre de ponerle cátsup a la pizza

El usuario de TikTok @padovano_mx, se puede ver al chef agregando cátsup a unos tacos, sugiriendo que se le ponga a este platillo mexicano y no a la pizza.

“¿Te duele? Esto es lo que pruebo yo cuando me piden a mi catsup para la pizza. A los tacos no les va la captsup ni a la pizza le va la catsup, por favor no me la pidas la próxima vez, te quiero mucho”, dijo en sus redes.

El video cuenta con 1.2 millones de reproducciones, 64 mil likes y miles de comentarios en los que reaccionaron ante lo que el chef hizo, aunque algunos lo tomaron con humor y sin ofensa.

“No me ofende la cátsup, me ofende la tortilla toda tiesa”, “En México, la pizza lleva (si quieres) cátsup, valentina, maggi, estás en México”, “En México cada quien come como le guste, por eso hay tantas versiones de cada platillo”, “Eso es no querer vender hay que adaptarse al mercado”, “Pero la cátsup va adentro del taco, así no te embarras los dedos”, fueron algunos de los comentarios de los mexicanos.

Pero parece que el chef hace estos videos con humor por el eterno debate de la pizza con cátsup, incluso grabó algunos videos en los que parodia distintos escenarios en los que clientes le piden este aderezo.

Incluso hizo un video en el que un comensal le pide un capuccino para acompañar su pizza, pero el chef irónicamente le trae una cerveza fría y al servirla en un vaso con espuma le dice que “ahí está su capuccino”, ya que en Italia no se estila tomar café con leche después del desayuno.

¿La pizza original lleva cátsup?

Tras este debate sobre si la pizza lleva catsup o no, la verdad es que la receta original no lleva cátsup.

La pizza es un pan plano horneado generalmente redondo hecho de harina de trigo, sal, agua y levadura cubierto con salsa de tomate, queso y distintos ingredientes y proteínas.

Los italianos prefieren añadir tomate frito a la pizza, que tiene un sabor diferente al de la cátsup, el tomate frito está aromatizado con especias como la cebolla, la albahaca o el perejil.

En Italia consideran una falta de respeto comer pizza con piña o añadiendo cátsup, por lo que en redes sociales hay muchos italianos quejándose de estas prácticas tan comunes en el resto del mundo, como en México.