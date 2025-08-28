Chilaquiles divorciados paso a paso: receta mexicana para un desayuno completo y energético

GENERANDO AUDIO...

Receta para preprar chilaquiles divorciados. Foto: Shutterstock

Los chilaquiles divorciados son uno de los platillos más tradicionales y queridos de la gastronomía mexicana, se caracterizan por combinar dos tipos de salsas, verde y roja, en un mismo plato, acompañadas de totopos, pollo, huevo y los complementos clásicos: crema, queso, cebolla y cilantro.

Aunque muchas veces se les asocia con la “cura” para la resaca, lo cierto es que este platillo es mucho más que eso, gracias a sus ingredientes, su mezcla de sabores, colores y texturas los convierte en un desayuno energético y completo, ideal para empezar el día con fuerza.

Receta de chilaquiles divorciados

Esta receta está inspirada en el portal Larousse Cocina, uno de los referentes de la gastronomía mexicana. Su preparación es sencilla, aunque requiere un poco de tiempo en la cocina, el resultado es un platillo para 4 personas que seguro encantará en casa.

Ingredientes

Para la salsa verde:

600 g de tomates verdes



3 chiles serranos



1 diente de ajo



½ cebolla blanca



1½ tazas de caldo de pollo



1 taza de cilantro fresco



2 cucharadas de aceite



1½ cucharaditas de sal



4 ramas de epazote, atadas



½ taza de crema de rancho



Para la salsa roja:

2½ tazas de agua



3 jitomates



6 chiles guajillo (sin semillas ni venas, remojados)



2 dientes de ajo



¼ de cebolla blanca



1 cucharada de aceite



2 ramas de epazote



1 cucharadita de sal



Para el armado:

Totopos de maíz



Queso cotija rallado, al gusto



Crema de rancho, al gusto



1 huevo estrellado por porción



1 milanesa de pollo a la parrilla por porción



Preparación paso a paso

Salsa verde:

Cuece en una olla tomates, chiles, ajo y cebolla con el caldo de pollo durante 3 minutos, hasta que hiervan. Reduce el fuego y deja cocer 15 minutos más.

Deja enfriar y licúa con el cilantro hasta obtener una salsa tersa.

En una cazuela, calienta el aceite y sofríe la salsa. Añade sal, epazote y la crema. Cocina por 5 minutos y retira el epazote.



Salsa roja:

Hierve jitomates 3 minutos. Agrega los chiles guajillo y hierve 2 minutos más. Retira del fuego y deja enfriar.

Licúa jitomates, chiles, agua, ajo y cebolla hasta obtener una salsa tersa. Cuélala y resérvala.

Sofríe la mezcla en una cacerola con aceite, sal y epazote. Deja hervir por 5 minutos.



Montaje del plato:

Coloca los totopos en un platón y baña la mitad con salsa verde y la otra mitad con salsa roja.



Añade crema y queso cotija al gusto.



Termina cada porción con un huevo estrellado y una milanesa de pollo a la parrilla.

¿Cuáles son los beneficios de comer chilaquiles divorciados?

Además de ser un platillo lleno de sabor y tradición, los chilaquiles divorciados aportan beneficios nutricionales gracias a la combinación de sus ingredientes.

De acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), las salsas mexicanas son ricas en fitoquímicos que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y prebióticos.

El ajo y la cebolla contienen flavonoles como quercetina y miricetina, con propiedades antitumorales, antidiabéticas y antibacterianas.

El chile serrano y el tomatillo aportan fibra dietética, beneficiosa para la salud gastrointestinal y el control de la glucosa.

Según el CIAD, la bioaccesibilidad de los compuestos antioxidantes varía dependiendo de la preparación: en la salsa roja, la versión cocida tiene mayor liberación de compuestos (62%) que la cruda (50%), mientras que en la salsa verde ocurre lo contrario, la cruda supera ligeramente a la cocida (61.4% vs. 57.8%).

A esto se suma que el platillo incluye:

Proteína de alto valor biológico (pollo y huevo), fundamental para mantener masa muscular y energía.



(pollo y huevo), fundamental para mantener masa muscular y energía. Carbohidratos complejos de los totopos, que aportan saciedad y energía de liberación lenta.



de los totopos, que aportan saciedad y energía de liberación lenta. Grasas saludables provenientes de la crema y el aceite vegetal utilizado en la preparación.

En conjunto, los chilaquiles divorciados son una opción de desayuno balanceada, que combina lo mejor de la cocina mexicana con nutrientes esenciales para empezar la jornada.

Los chilaquiles divorciados no solo representan tradición y sabor, sino que también son un desayuno que aporta energía, proteínas y compuestos bioactivos beneficiosos para la salud, prepararlos en casa es una excelente manera de disfrutar de un platillo mexicano auténtico, mientras nutres tu cuerpo con antioxidantes y fibra.