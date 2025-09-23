Chile chilhuacle, de mil pesos el kilo: origen, características y variedades

GENERANDO AUDIO...

Chile chilhuacle, ingrediente vital del mole negro oaxaqueño. Foto: Shutterstock

El chile chilhuacle es de los más caros que se pueden encontrar, debido a sus características y las formas en que debe cultivarse. Además, es considerado uno de los elementos vitales de un platillo de la gastronomía de Oaxaca, el mole.

Este chile (también conocido como Capsicum annuum sp.), es una planta considerada como clave para la elaboración del mole negro de ese estado, y su cultivo posee un proceso ancestral, así como de mucho cuidado.

Origen

El chile chilhuacle crece particularmente en la Cañada Oaxaqueña. Esta región presenta múltiples contrastes en cuanto a su orografía y grupos culturales. Su clima característico es de un seco muy cálido y semicálido.

Desde tiempos ancestrales, bajo estas condiciones de clima y suelo, se desarrolla el cultivo del chile huacle o chilhuacle en sus variantes de color negro, amarillo y rojo, registrando a esta región como la única de México donde se cultiva esta variante biológica, destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Características

Chilhuacle negro

Tiene cáscara negra mate; es de forma voluminosa, por lo general mide unos siete centímetros de diámetro y ocho de largo. Es moderadamente picante, y sus aromas y sabores algo afrutados recuerdan los del tabaco, la ciruela pasa y el chocolate amargo. Por su color es un chile muy importante en la preparación del mole negro y el chichilo.

Chilhuacle amarillo

Es de tonalidad amarilla o naranja, mide seis centímetros de diámetro en su parte más ancha y nueve de largo; su forma es más cónica que la del chilhuacle negro; es tal vez el más escaso de los tres, y por su color es indispensable en el mole amarillo.

Chilhuacle rojo

Mide entre seis y nueve centímetros de largo, por seis de diámetro; posee un tono rojo oscuro, casi negruzco, de forma muy similar al chilhuacle amarillo, es moderadamente picoso y se ocupa en varios tipos de moles oaxaqueños.

¿Cuánto cuesta el chile chilhuacle?

Los tres tipos de chile chilhuacle superan los mil pesos el kilogramo. Por ejemplo, el negro puede comprarse en mil 045 pesos, el amarillo en mil 592 pesos y el rojo en mil 150 pesos.

¿Por qué es tan caro el chile chilhuacle?

En años recientes, este chile se está posicionado a nivel comercial como uno de los chiles secos de mayor valor económico en mercados regionales y nacionales. Su precio elevado se debe a la carencia de cultivares mejorados, alta susceptibilidad a plagas y enfermedades, desconocimiento de los requerimientos nutrimentales, rendimiento bajo y altos costos de producción.

Comparación de chiles

Para darse una idea más clara, se consultó este lunes 22 de septiembre de 2025 los precios del kilogramo de otros cinco tipos de chiles que se suelen consumir regularmente en México. Considerando que las tres variedades del chile chilhuacle rebasan los mil pesos:

79 pesos el chile serrano por kilo

por kilo 120 pesos el chile habanero por kilo

por kilo 174 pesos el chile de árbol verde por kilo

por kilo 220 pesos el chile guajillo por kilo

por kilo 220 pesos el chile pasilla por kilo

¿Con qué chile puede ser sustituido el chilhuacle?

Debido a la diferencia de precios, el chile guajillo puede sustituir al chile chilhuacle, así lo señala el sitio web Larousse Cocina.