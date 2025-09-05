Chile poblano y granada roja, ¿cuánto cuestan estos ingredientes de los chiles en nogada?

GENERANDO AUDIO...

Chile poblano y granada roja, ingredientes de chiles en nogada. Foto: Getty

El chile poblano y la granada roja son ingredientes importantes para los chiles en nogada, uno de los platillos más típicos en fiestas patrias. Por ello, la Profeco dio a conocer este jueves los precios mínimos y máximos de ambos elementos de la gastronomía.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó, a través de su herramienta “Quién es Quién en los Precios”, los costos que puede encontrar el usuario a la hora de adquirir dichos ingredientes.

Además, la dependencia destacó que en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor se publicó la receta del chef Edgar Delgado para preparar esta comida emblemática, la cual en 2024 recibió la proclamación como Patrimonio Cultural Intangible de Puebla por su relevancia histórica y gastronómica.

Monitoreo de precios del chile poblano

El monitoreo realizado del 25 al 29 de agosto reportó que el precio promedio del chile poblano se ubicó en 60.89 pesos el kilogramo. El precio más bajo, de 29.90 pesos el kilo, se registró en Alsuper Coss y Alsuper Fresh Market, en Saltillo y Zacatecas, respectivamente. También se encontró en 35 pesos el kilo en Bodega Aurrera Querétaro y en 38 pesos el kilo en el mercado público Ajusco Montserrat, en Coyoacán, Ciudad de México.

En contraste, el precio más alto alcanzó los 89 pesos el kilogramo en Walmart Express, Iztapalapa, en la Ciudad de México. Asimismo, se localizaron precios de 79 pesos el kilo en Chedraui de Aguascalientes, Morelia, Villahermosa y Acapulco, así como en Walmart Copilco, también en la capital del país.

Origen y valor del chile poblano

El chile poblano, también llamado chile para rellenar, recibió su nombre por el estado de Puebla, donde se cultivó por primera vez. Se utilizó ampliamente en la cocina mexicana en guisos como chiles rellenos, rajas con crema, salsas y, al secarse, se convirtió en chile ancho, ingrediente clave de los moles.

Profeco recordó que este chile ofreció un alto valor nutrimental, ya que aportó vitaminas A y C, antioxidantes, así como fibra soluble e insoluble, beneficiosa para la salud digestiva e inmunológica.

Monitoreo de precios de la granada

El precio promedio de la granada roja se fijó en 72.46 pesos el kilogramo. El costo más bajo se encontró en Chedraui Selecto, Benito Juárez, Ciudad de México, en 59.90 pesos el kilo. Enseguida se reportaron precios de 64 pesos en Bodega Aurrera, Gustavo A. Madero, y de 66 pesos el kilo en Walmart de distintas ciudades como Ciudad de México, Morelia, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Por el contrario, los precios más altos se registraron en Soriana Hiper, Miguel Hidalgo, donde llegó a 108 pesos el kilo, y en Soriana Súper, Tlalpan, a $103.50 el kilo. También, en La Comer, Fresko y City Market, de ciudades como Coyoacán, Tlalnepantla, Cuernavaca, Morelia, Querétaro y Puebla, el precio se registró en 79.90 pesos el kilo.

Características y beneficios de la granada roja

La granada roja se describió como un fruto de cáscara dura y color rojizo, que al abrirse reveló semillas jugosas de sabor agridulce. Este ingrediente se popularizó en los chiles en nogada, aunque también se consumió fresco, en jugos, ensaladas o acompañado de chile y limón.

La fruta ofreció un alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, además de propiedades antiinflamatorias y beneficios para la salud cardiovascular e inmunológica.