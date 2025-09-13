Chiles en nogada: historia, sabor y tradición en un platillo patrio

GENERANDO AUDIO...

Historia del chile en nogada. Foto: Shutterstock

Los chiles en nogada son uno de los símbolos culinarios más representativos de México, su combinación de chiles poblanos, picadillo de carne con frutas, y salsa de nuez representa no solo la riqueza gastronómica del país, sino también la historia y el mestizaje que caracteriza a la cocina mexicana.

Este platillo es especialmente popular en las celebraciones del mes patrio, pero su sabor y color lo convierten en un referente de la gastronomía tradicional todo el año.

Origen e historia de los chiles en nogada

De acuerdo conEdgar Salgado, investigador culinario y director de la Escuela de Gastronomía Mexicana (Esgamex), los chiles en nogada surgieron en Puebla en 1821 como un platillo creado por monjas del convento de Santa Mónica para celebrar la independencia de México. El relleno y los colores de la salsa buscaban reflejar la bandera nacional, verde, blanco y rojo.

El relleno llamado picadillo combina carne de res y cerdo, frutas como manzana, pera y durazno, además de especias y pasas, mientras que la nogada se hace con nuez de castilla, leche y queso, creando una textura cremosa que equilibra el sabor del chile asado.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cómo preparar chilacayote: recetas tradicionales mexicanas dulces y saladas]

La preparación original incluía ingredientes locales y europeos, lo que refleja el mestizaje culinario que caracteriza a México, el maíz, el chile y las frutas endémicas junto con la carne y las nueces traídas de Europa.

Variantes y adaptaciones

Algunas regiones del país han adaptado la receta tradicional usando diferentes tipos de nueces o sustituyendo parte de la carne por pollo o cerdo. Asimismo, algunos chefs contemporáneos presentan la nogada con un toque de crema ligera o incluso incorporan licor como jerez para resaltar el sabor.

El chile poblano debe asarse cuidadosamente para que conserve su textura y sabor; además, se recomienda retirar las semillas y venas con cuidado para que el chile no amargue y el relleno mantenga su dulzor y consistencia.

Receta práctica de chiles en nogada (4 porciones)



Ingredientes

4 chiles poblanos grandes

250 g de carne de res picada

250 g de carne de cerdo picada

1 manzana, 1 pera y 1 durazno picados en cubitos

1/4 taza de pasas

1/4 taza de almendras picadas

1/2 cucharadita de canela en polvo

Sal y pimienta al gusto

Para la nogada:

1 taza de nuez de Castilla pelada

1/2 taza de leche

50 g de queso fresco

1 cucharadita de azúcar

Sal al gusto

Para decorar:

Granos de granada

Perejil fresco picado

Preparación

Asa los chiles poblanos en comal o sartén hasta que la piel se desprenda, luego pélelos con cuidado y retire semillas y venas.

Para el picadillo: en un sartén, cocina la carne hasta dorarla. Añade las frutas, almendras, pasas, canela, sal y pimienta. Cocina hasta que el relleno esté homogéneo.

Rellena cada chile con el picadillo y colócalos en un plato para hornear.

Para la nogada: licúa la nuez con leche, queso fresco, azúcar y sal hasta obtener una salsa cremosa. Ajusta la consistencia con más leche si es necesario.

Vierte la nogada sobre los chiles rellenos y decora con granada y perejil.

Sirve a temperatura ambiente y disfruta del contraste entre el chile, el relleno dulce-salado y la salsa cremosa.