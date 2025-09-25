Cómo hacer cheesecake en casa: recetas muy fáciles e innovadoras
Descubre cómo hacer cheesecake en casa con cuatro recetas muy fáciles, rápidas e innovadoras para consentir a tu familia y sorprender a tus invitados.
El cheesecake casero es uno de esos postres que siempre roba sonrisas. Su textura cremosa y la versatilidad de sus ingredientes lo convierten en la opción perfecta para cualquier ocasión. Desde la versión clásica hasta combinaciones tropicales, estas son cuatro recetas muy fáciles e innovadoras para preparar cheesecake en casa.
Cheesecake clásico sin horno
Ingredientes:
- 200 g de galletas sabor vainilla (Gamesa / Marías)
- 100 g de mantequilla derretida
- 400 g de queso crema
- 1 lata de leche condensada (397 g)
- Frutas frescas al gusto para decorar
- Refractario de vidrio alto
Modo de preparación
Triturar las galletas hasta hacerlas polvo y mezcla con la mantequilla derretida; forma una masa, esta te servirá de base en tu molde. Hay que batir queso crema con leche condensada, verter sobre la base que pusiste en el refractario y refrigerar por 4 horas. Decorar con frutas.
Cheesecake de mango tropical
- 200 g de galletas María
- 100 g de mantequilla derretida
- 400 g de queso crema
- 200 g de pulpa de mango
- 80 g de azúcar
- Jugo de medio limón
- Trozos de mango fresco para decorar
La preparación es similar a la receta anterior, la diferencia es que al batir el queso crema añade pulpa de mango, azúcar y el jugo del limón. Verter sobre la base y refrigerar por 4 horas. Decorar con mango fresco.
Cheesecake en vaso individual
Ingredientes (para 4 porciones):
- 100 g de galletas de vainilla trituradas / galletas de chocolate tipo María
- 200 g de queso crema
- 100 g de yogurt natural
- 2 cucharadas de miel
- 150 g de frutos rojos o mermelada
Preparación: Colocar en vasos una capa de galletas triturada casi polvo, encima la mezcla de queso crema con yogurt y miel, y finalizar con frutos rojos. Servir inmediatamente o refrigerar por un par de horas.
Si lo que buscas es sencillo pero al horno esta es la opción perfecta. Con los ingredientes básicos tendrás un resultado cremoso y con ese toque hogareño que tanto gusta. ¡Aquí te dejamos la receta!
Cheesecake al horno
Ingredientes
- 2 paquetes de queso crema (190 g cada uno)
- 1 lata de leche condensada
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 base para pay de galleta (puede ser comprada o hecha con las galletas trituradas y la mantequilla derretida)
Preparación: Precalienta el horno a 180 °C. Dale chance de ir calentando mientras tú bates el queso crema hasta que quede suavecito. Puedes hacerlo con batidora o a mano, como prefieras.
Agrega la leche condensada poco a poco, sin parar de batir. Añade los huevos uno a uno y después la vainilla. Sigue hasta tener una mezcla homogénea, sin grumos rebeldes.
Vierte la mezcla en la base de galleta ya lista. Hornea de 40 a 45 minutos o hasta que el centro se vea firme pero ligeramente tembloroso
MUY IMPORTANTE: Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigéralo al menos 2 horas.
Consejos finales
- Usar siempre queso crema a temperatura ambiente.
- No batir demasiado la mezcla para evitar burbujas.
- Respetar los tiempos de refrigeración para lograr la textura perfecta.
Un postre casero que siempre funciona
Este es un postre clásico que nunca falla. Perfecto para cumpleaños, reuniones o simplemente para consentirte cualquier día de la semana.