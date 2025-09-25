GENERANDO AUDIO...

cuatro recetas muy fáciles e innovadoras para preparar cheesecake. FOTO: Getty

Descubre cómo hacer cheesecake en casa con cuatro recetas muy fáciles, rápidas e innovadoras para consentir a tu familia y sorprender a tus invitados.

El cheesecake casero es uno de esos postres que siempre roba sonrisas. Su textura cremosa y la versatilidad de sus ingredientes lo convierten en la opción perfecta para cualquier ocasión. Desde la versión clásica hasta combinaciones tropicales, estas son cuatro recetas muy fáciles e innovadoras para preparar cheesecake en casa.

Cheesecake clásico sin horno

Ingredientes:

200 g de galletas sabor vainilla (Gamesa / Marías)

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso crema

1 lata de leche condensada (397 g)

Frutas frescas al gusto para decorar

Refractario de vidrio alto

Modo de preparación

Triturar las galletas hasta hacerlas polvo y mezcla con la mantequilla derretida; forma una masa, esta te servirá de base en tu molde. Hay que batir queso crema con leche condensada, verter sobre la base que pusiste en el refractario y refrigerar por 4 horas. Decorar con frutas.

FOTO: Getty Images

Cheesecake de mango tropical

200 g de galletas María

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso crema

200 g de pulpa de mango

80 g de azúcar

Jugo de medio limón

Trozos de mango fresco para decorar

La preparación es similar a la receta anterior, la diferencia es que al batir el queso crema añade pulpa de mango, azúcar y el jugo del limón. Verter sobre la base y refrigerar por 4 horas. Decorar con mango fresco.

Cheesecake en vaso individual

Ingredientes (para 4 porciones):

100 g de galletas de vainilla trituradas / galletas de chocolate tipo María

200 g de queso crema

100 g de yogurt natural

2 cucharadas de miel

150 g de frutos rojos o mermelada

Preparación: Colocar en vasos una capa de galletas triturada casi polvo, encima la mezcla de queso crema con yogurt y miel, y finalizar con frutos rojos. Servir inmediatamente o refrigerar por un par de horas.

FOTO: Getty Images

Si lo que buscas es sencillo pero al horno esta es la opción perfecta. Con los ingredientes básicos tendrás un resultado cremoso y con ese toque hogareño que tanto gusta. ¡Aquí te dejamos la receta!

Cheesecake al horno

Ingredientes

2 paquetes de queso crema (190 g cada uno)

1 lata de leche condensada

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 base para pay de galleta (puede ser comprada o hecha con las galletas trituradas y la mantequilla derretida)

Preparación: Precalienta el horno a 180 °C. Dale chance de ir calentando mientras tú bates el queso crema hasta que quede suavecito. Puedes hacerlo con batidora o a mano, como prefieras.

Agrega la leche condensada poco a poco, sin parar de batir. Añade los huevos uno a uno y después la vainilla. Sigue hasta tener una mezcla homogénea, sin grumos rebeldes.

Vierte la mezcla en la base de galleta ya lista. Hornea de 40 a 45 minutos o hasta que el centro se vea firme pero ligeramente tembloroso

MUY IMPORTANTE: Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigéralo al menos 2 horas.

Consejos finales

Usar siempre queso crema a temperatura ambiente.

No batir demasiado la mezcla para evitar burbujas.

Respetar los tiempos de refrigeración para lograr la textura perfecta.

Un postre casero que siempre funciona

Este es un postre clásico que nunca falla. Perfecto para cumpleaños, reuniones o simplemente para consentirte cualquier día de la semana.