Receta sobre la crema para los chiles en nogada. Foto: Pexels

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina, por lo que un chef explica una receta sencilla y práctica para hacer crema para los chiles en nogada, en casa, pues este es uno de los platillos típicos de la temporada en México.

Cabe señalar que, algunos otros especiales de la gastronomía mexicana en esta época del año son: el pozole, antojitos (como quesadillas, gorditas, etc.), enchiladas y tamales. Todo depende de cada familia y el menú que se elige para festejar el aniversario de la Independencia de México.

¿Cómo hacer la crema para los chiles en nogada?

Los ingredientes son 600 mililitros de crema para batir, 180 gramos de nuez de Castilla, entre 100 y 150 gramos de azúcar, 50 mililitros de leche y 200 gramos de queso de cabra, así como vino de jerez al gusto, señala el chef Andrés Gallegos.

Preparación de la crema

Lo primero es limpiar la nuez de Castilla

Esa nuez se pone en un recipiente con leche, durante cuatro horas

Luego se debe colar y tirar la leche

Después se pone la nuez de Castilla en un vaso de licuadora

Ahí se añade el azúcar, queso de cabra y crema para batir

Enseguida se incluye un chorrito de leche o crema y vino de jerez

El chef Andrés Gallegos comenta que esta crema para los chiles en nogada debe servirse fría, de esta manera se ve el complemento perfecto del platillo.

¿Qué lleva el chile en nogada?

Este platillo esencialmente consiste en un chile poblano relleno de carne de res y puerco, mezclados con fruta: plátano, manzana, pera, durazno y bañados con una salsa de nuez.

Es considerado como un platillo de temporada y se sirve durante julio, agosto y septiembre, porque la nuez de Castilla, que es la variedad que se emplea en la preparación de la nogada, se cosecha durante estos meses, al igual que la granada, otro ingrediente fundamental de este alimento.

¿Por qué se come chile en nogada durante las fiestas patrias en México?

La tradición de comer chile en nogada comienza gracias a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes crearon este platillo y lo hicieron para celebrar la Independencia de México. Así lo señala el gobierno de nuestro país.

Chile en nogada, historia o leyenda

Según la leyenda, este platillo de la gastronomía lo hizo las monjas agustinas basándose en productos de temporada (granada, el chile poblano y nuez de Castilla) y que llevara los colores del ejército trigarante; esto con el objetivo de celebrar la Independencia de México y al emperador Agustín de Iturbide.