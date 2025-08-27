Cómo hacer pastel de avena con frutas y nuez para un desayuno saludable
Prepara un pastel de avena con frutas y nuez, ideal para un desayuno saludable, lleno de fibra, proteína y energía para empezar el día.
El pastel de avena con frutas y nuez es una opción nutritiva, ligera y deliciosa para el desayuno o la merienda. Esta receta combina los beneficios de la avena, rica en fibra soluble, con frutas frescas y nueces que aportan vitaminas, minerales y grasas saludables.
Además, es fácil de preparar, sin necesidad de batidora ni ingredientes complicados, convirtiéndose en una excelente alternativa casera frente a los productos ultraprocesados.
Ingredientes para pastel de avena con frutas y nuez
- 2 tazas de avena en hojuelas
- 1 taza de leche (puede ser vegetal)
- 2 huevos
- 3 cucharadas de miel o endulzante natural
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 manzana en cubitos
- 1 plátano maduro triturado
- ½ taza de nueces picadas
- ½ cucharadita de canela en polvo
- Una pizca de sal
Preparación paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde con un poco de aceite o mantequilla.
- En un tazón, mezcla la avena, la leche, los huevos, la miel y el plátano triturado hasta formar una masa homogénea.
- Agrega la manzana, las nueces, la canela, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezcla bien.
- Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.
Beneficios del pastel de avena
El consumo de avena en el desayuno ayuda a mejorar la digestión, controlar el colesterol y mantener niveles de energía estables. Las frutas aportan antioxidantes y vitaminas, mientras que las nueces son fuente de ácidos grasos omega-3 y proteínas, convirtiendo este pastel en un platillo completo y balanceado.
Este pastel saludable de avena se puede acompañar con yogur natural, un café o té, y es perfecto para quienes buscan opciones ligeras, energéticas y fáciles de preparar en casa.