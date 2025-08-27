Cómo hacer pastel de avena con frutas y nuez para un desayuno saludable

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages

Prepara un pastel de avena con frutas y nuez, ideal para un desayuno saludable, lleno de fibra, proteína y energía para empezar el día.

El pastel de avena con frutas y nuez es una opción nutritiva, ligera y deliciosa para el desayuno o la merienda. Esta receta combina los beneficios de la avena, rica en fibra soluble, con frutas frescas y nueces que aportan vitaminas, minerales y grasas saludables.

Además, es fácil de preparar, sin necesidad de batidora ni ingredientes complicados, convirtiéndose en una excelente alternativa casera frente a los productos ultraprocesados.

Ingredientes para pastel de avena con frutas y nuez

2 tazas de avena en hojuelas

1 taza de leche (puede ser vegetal)

2 huevos

3 cucharadas de miel o endulzante natural

1 cucharadita de polvo para hornear

1 manzana en cubitos

1 plátano maduro triturado

½ taza de nueces picadas

½ cucharadita de canela en polvo

Una pizca de sal

Preparación paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde con un poco de aceite o mantequilla. En un tazón, mezcla la avena, la leche, los huevos, la miel y el plátano triturado hasta formar una masa homogénea. Agrega la manzana, las nueces, la canela, el polvo para hornear y la pizca de sal. Mezcla bien. Vierte la mezcla en el molde y hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Beneficios del pastel de avena

El consumo de avena en el desayuno ayuda a mejorar la digestión, controlar el colesterol y mantener niveles de energía estables. Las frutas aportan antioxidantes y vitaminas, mientras que las nueces son fuente de ácidos grasos omega-3 y proteínas, convirtiendo este pastel en un platillo completo y balanceado.

Este pastel saludable de avena se puede acompañar con yogur natural, un café o té, y es perfecto para quienes buscan opciones ligeras, energéticas y fáciles de preparar en casa.