Cómo hacer tepache casero: la bebida fermentada más refrescante de México

Cómo hacer tepache casero. Foto: The New York Times

Refrescante, terroso y ligeramente dulce, el tepache es una bebida fermentada popular de México. Tradicionalmente, los ingredientes principales son el piloncillo (una variedad mexicana de azúcar de caña sin refinar), la cáscara de piña (y a veces el corazón) y agua, descubre cómo hacerla con una receta de tepache casero.

Para obtener mejores resultados, use una piña muy madura,también puede agregar especias como canela, clavo o jengibre fresco. El tiempo de fermentación depende del ambiente: en climas cálidos (24 a 29 grados Celsius), puede estar listo en 2 o 3 días; en climas más fríos, puede tardar de 5 a 7 días. Pruebe el tepache con regularidad; cuando esté listo, tendrá una textura espumosa y una ligera efervescencia en la lengua, y tendrá un agradable sabor y aroma a fermentado.

El tiempo total es de 20 minutos, más al menos 3 días de fermentación, son 10 minutos de preparación y otros 10 de cocción; esta receta rinde seis tazas.

Ingredientes

1 cono de piloncillo (8 onzas) (ver consejo) o 1 taza llena de azúcar morena, y un poco más al gusto

6 tazas de agua filtrada, divididas

1 piña grande (aproximadamente 3 1/4 libras) muy madura (ver consejo), bien enjuagada

Hielo, para servir

Complementos opcionales:

1 rama de canela (3 pulgadas)

2 a 3 dientes enteros

8 bayas enteras de pimienta de Jamaica

1 pieza (2 pulgadas) de jengibre fresco, cortado en rodajas finas

¿Cómo hacer tepache casero?

Coloque el piloncillo sobre una tabla y, con un cuchillo de sierra, corte los lados de arriba a abajo y luego pique finamente el azúcar. (Alternativamente, puede usar un rallador de caja y rallar por los agujeros grandes). Agregue el piloncillo picado a un frasco de vidrio de 2 litros o 2 cuartos de galón u otro recipiente no reactivo. Añada 4 tazas de agua filtrada. Revuelva vigorosamente con una cuchara de madera hasta que la mayor parte del azúcar se disuelva, aproximadamente 1 minuto. No importa si el azúcar no se disuelve por completo en este punto.

Recorte y deseche la parte superior e inferior de la piña. Coloque la piña sobre una tabla de cortar y, con un cuchillo, corte la cáscara en tiras alrededor de ella. Reserve la fruta para consumirla más tarde.

Revuelve el agua de piloncillo para disolver el azúcar. Agrega la cáscara de piña al líquido y vierte las 2 tazas restantes de agua filtrada. Agrega los ingredientes que desees. Todos los ingredientes deben quedar cubiertos por el líquido. Si las cáscaras de piña se salen, puedes colocar una encima de las demás para mantener todo sumergido lo mejor posible. Coloca un paño limpio sobre el frasco. Puedes asegurarlo con una liga o cuerda, o simplemente apoyarlo encima. Coloca el frasco en un lugar seguro, cálido y oscuro para que fermente. Intenta no moverlo.

Revisa el tepache a diario. Alrededor del segundo o tercer día, dependiendo del ambiente, deberías ver algo de espuma en la superficie. Esto indica que está fermentando. Prueba un poco de tepache para ver si ha fermentado a tu gusto. Si aún no fermenta, o no está en la etapa que deseas, tápalo y déjalo fermentar.

Cuando haya fermentado a su gusto, lo cual puede tardar de 5 a 7 días, cuélelo con un colador de malla fina, desechando las cáscaras, el corazón y las especias. Transfiera el tepache a una jarra o botella y refrigérelo.

Para servir, vierta sobre hielo y añada más agua para diluir y azúcar para endulzar al gusto. El tepache se conserva en el refrigerador hasta 5 días.

Toma en cuenta que el piloncillo, un azúcar de caña sin refinar que se forma en forma de cono, está disponible en los mercados latinos o en línea.

Una piña muy madura adecuada para tepache tendrá una piel muy amarilla que cede al apretarla, hojas que se pueden sacar con relativa facilidad y un olor dulce y afrutado en la base.

Autor:Naz Deravian

