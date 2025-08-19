Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras sin azúcar ni harina
El pastel de avena, zanahoria y almendras es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, saludable y sin harina refinada ni azúcar añadida, su combinación de ingredientes lo hace ideal para el desayuno, la merienda o como un snack dulce sin culpa.
Lo mejor de esta receta es que no necesitas ser un experto en repostería para lograr un resultado delicioso, además puedes usar ingredientes sencillos y pasos rápidos.
¿Por qué preparar un pastel de avena y zanahoria?
El uso de avena en lugar de harina refinada lo convierte en un postre rico en fibra y más ligero para la digestión.
De acuerdo con Medical News Today, la zanahoria aporta antioxidantes y vitamina A, mientras que las almendras ofrecen proteínas y grasas saludables.
Ingredientes para un pastel saludable
Para preparar este pastel de avena, zanahoria y almendras necesitarás:
- 2 tazas de avena molida (puedes triturar hojuelas en la licuadora).
- 2 zanahorias medianas ralladas.
- ½ taza de almendras molidas.
- 2 huevos.
- ½ taza de leche (puede ser vegetal).
- 3 cucharadas de miel, dátiles o stevia (endulzante natural al gusto).
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de canela en polvo.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Opcional: nueces, pasas o coco rallado.
Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Mezcla los ingredientes secos: avena, almendras, polvo para hornear, canela y sal.
- Bate los ingredientes húmedos: huevos, leche, esencia de vainilla y el endulzante natural que elijas.
- Incorpora la zanahoria rallada y mezcla todo hasta obtener una masa homogénea.
- Vierte en un molde engrasado y hornea de 30 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Deja enfriar antes de desmoldar, puedes decorar con almendras o yogur griego sin azúcar.
Beneficios de este pastel sin azúcar ni harina
- Rico en fibra gracias a la avena.
- Fuente de antioxidantes y vitamina A por la zanahoria.
- Aporta proteínas y grasas saludables de las almendras.
- Bajo en azúcares refinados, ideal para quienes buscan recetas más saludables.
Este pastel saludable de avena, zanahoria y almendras no solo es fácil de preparar, también es una alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un postre casero lleno de sabor.