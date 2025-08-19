Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras sin azúcar ni harina

| 17:29 | Aldo Flores | Uno TV
pastel avena zanahoria
¿Cómo hacer un pastel de avena y zanahoria? Foto: Shutterstock

El pastel de avena, zanahoria y almendras es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, saludable y sin harina refinada ni azúcar añadida, su combinación de ingredientes lo hace ideal para el desayuno, la merienda o como un snack dulce sin culpa.

Lo mejor de esta receta es que no necesitas ser un experto en repostería para lograr un resultado delicioso, además puedes usar ingredientes sencillos y pasos rápidos.

¿Por qué preparar un pastel de avena y zanahoria?

El uso de avena en lugar de harina refinada lo convierte en un postre rico en fibra y más ligero para la digestión.

De acuerdo con Medical News Today, la zanahoria aporta antioxidantes y vitamina A, mientras que las almendras ofrecen proteínas y grasas saludables. 

Ingredientes para un pastel saludable

Para preparar este pastel de avena, zanahoria y almendras necesitarás:

  • 2 tazas de avena molida (puedes triturar hojuelas en la licuadora).
  • 2 zanahorias medianas ralladas.
  • ½ taza de almendras molidas.
  • 2 huevos.
  • ½ taza de leche (puede ser vegetal).
  • 3 cucharadas de miel, dátiles o stevia (endulzante natural al gusto).
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Opcional: nueces, pasas o coco rallado.

[TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: Los mejores lugares en CDMX para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas 2025]

Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras paso a paso

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Mezcla los ingredientes secos: avena, almendras, polvo para hornear, canela y sal.
  • Bate los ingredientes húmedos: huevos, leche, esencia de vainilla y el endulzante natural que elijas.
  • Incorpora la zanahoria rallada y mezcla todo hasta obtener una masa homogénea.
  • Vierte en un molde engrasado y hornea de 30 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Deja enfriar antes de desmoldar, puedes decorar con almendras o yogur griego sin azúcar.

Beneficios de este pastel sin azúcar ni harina

  • Rico en fibra gracias a la avena.
  • Fuente de antioxidantes y vitamina A por la zanahoria.
  • Aporta proteínas y grasas saludables de las almendras.
  • Bajo en azúcares refinados, ideal para quienes buscan recetas más saludables.

Este pastel saludable de avena, zanahoria y almendras no solo es fácil de preparar, también es una alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un postre casero lleno de sabor.

Te recomendamos:

Los mejores lugares en CDMX para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas 2025

Gastronomía

Los mejores lugares en CDMX para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas 2025

Sopes: la tortilla gruesa que une historia y sabor en cada bocado

Gastronomía

Sopes: la tortilla gruesa que une historia y sabor en cada bocado

“Viernes Garnachero”: visitamos la Feria de la Torta 2025

Gastronomía

“Viernes Garnachero”: visitamos la Feria de la Torta 2025

“Viernes Garnachero”: los pambazos de tradición en San Pedro de los Pinos

Gastronomía

“Viernes Garnachero”: los pambazos de tradición en San Pedro de los Pinos

Etiquetas: ,