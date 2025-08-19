Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras sin azúcar ni harina

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo hacer un pastel de avena y zanahoria? Foto: Shutterstock

El pastel de avena, zanahoria y almendras es una excelente opción para quienes buscan una receta fácil, saludable y sin harina refinada ni azúcar añadida, su combinación de ingredientes lo hace ideal para el desayuno, la merienda o como un snack dulce sin culpa.

Lo mejor de esta receta es que no necesitas ser un experto en repostería para lograr un resultado delicioso, además puedes usar ingredientes sencillos y pasos rápidos.

¿Por qué preparar un pastel de avena y zanahoria?

El uso de avena en lugar de harina refinada lo convierte en un postre rico en fibra y más ligero para la digestión.

De acuerdo con Medical News Today, la zanahoria aporta antioxidantes y vitamina A, mientras que las almendras ofrecen proteínas y grasas saludables.

Ingredientes para un pastel saludable

Para preparar este pastel de avena, zanahoria y almendras necesitarás:

2 tazas de avena molida (puedes triturar hojuelas en la licuadora).

2 zanahorias medianas ralladas.

½ taza de almendras molidas.

2 huevos.

½ taza de leche (puede ser vegetal).

3 cucharadas de miel, dátiles o stevia (endulzante natural al gusto).

2 cucharaditas de polvo para hornear.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Opcional: nueces, pasas o coco rallado.

[TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: Los mejores lugares en CDMX para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas 2025]

Cómo hacer un pastel de avena, zanahoria y almendras paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C.

Mezcla los ingredientes secos: avena, almendras, polvo para hornear, canela y sal.

Bate los ingredientes húmedos: huevos, leche, esencia de vainilla y el endulzante natural que elijas.

Incorpora la zanahoria rallada y mezcla todo hasta obtener una masa homogénea.

Vierte en un molde engrasado y hornea de 30 a 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar antes de desmoldar, puedes decorar con almendras o yogur griego sin azúcar.

Beneficios de este pastel sin azúcar ni harina

Rico en fibra gracias a la avena.

Fuente de antioxidantes y vitamina A por la zanahoria.

Aporta proteínas y grasas saludables de las almendras.

Bajo en azúcares refinados, ideal para quienes buscan recetas más saludables.

Este pastel saludable de avena, zanahoria y almendras no solo es fácil de preparar, también es una alternativa perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un postre casero lleno de sabor.