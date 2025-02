Cómo pelar huevos rápido y sin esfuerzo: solo necesitas este ingrediente común

GENERANDO AUDIO...

Cómo pelar huevos rápido y sin esfuerzo. Foto: Pexels

Si alguna vez has terminado frustrado tratando de pelar un huevo cocido, no estás solo; aunque sigas al pie de la letra los clásicos consejos de cocción y los enfríes rápidamente en agua helada, a veces la cáscara simplemente se resiste. Pero no te preocupes, hay un par de trucos caseros que pueden convertir esta tarea en algo rápido y sin complicaciones.

¿Por qué algunos huevos son más difíciles de pelar?

La frescura del huevo es clave, los huevos recién puestos tienen una membrana interna que se adhiere más a la clara, haciendo que pelarlos sea un dolor de cabeza. En cambio, los huevos que llevan algunos días en la nevera son mucho más fáciles de pelar porque su composición cambia ligeramente, facilitando la separación de la cáscara.

El truco del vinagre: un aliado inesperado

Si no quieres esperar una semana para que tus huevos estén “en su punto” para pelar, hay un truco rápido y efectivo: añadir un chorro de vinagre al agua de cocción. El vinagre, que es básicamente ácido acético diluido, reacciona con el carbonato de calcio de la cáscara del huevo, debilitándola y facilitando que se desprenda de la membrana interna sin esfuerzo.

¿Lo mejor? Este pequeño truco también ayuda a evitar que la cáscara se agriete mientras hierves los huevos.

Consejos extra para un pelado perfecto

Un pelado perfecto. Foto: Pexels

Además del vinagre, hay otros detalles que marcan la diferencia: