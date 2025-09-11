Cómo preparar chilacayote: recetas tradicionales mexicanas dulces y saladas

GENERANDO AUDIO...

Recetas tradicionales con chilacayote. Foto: Shutterstock

El chilacayote, también conocido como chilaca, es un ingrediente tradicional de la cocina mexicana cuyo nombre proviene del náhuatl “tzilacayotli”, que significa “calabaza lisa”. Estas son algunas recetas tradicionales para disfrutar, ya sean dulces o saladas.

Este alimento no solo destaca por su sabor, sino también por sus múltiples beneficios para la salud; además durante estas fiestas puede ser un buen complemento para la mesa este 15 de septiembre.

Beneficios del chilacayote

Entre sus propiedades más importantes se encuentran su capacidad para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre gracias a sus características hipoglucemiantes, así como su alto contenido de fibra, que favorece la digestión y la salud intestinal.

Además, aporta vitaminas A y C, hierro, y sus semillas son una fuente de grasas saludables y proteínas. El chilacayote es bajo en calorías, tiene efectos antioxidantes que combaten los radicales libres y puede actuar como diurético y antiinflamatorio.

En México, el chilacayote se disfruta en distintas preparaciones, desde dulces típicos hasta bebidas refrescantes y platillos salados.

Uno de los ejemplos más representativos es el chilacayote cristalizado o acitronado, elaborado artesanalmente con azúcar morena, agua y cal, que lo convierte en una excelente fuente de energía y una opción saludable para calmar el apetito.

Recetas con chilacayote

Pollo en pipián con chilacayote

Ingredientes (8 porciones):

8 piezas de pollo cocido

5 chiles guajillos

2 chiles anchos

1 taza de pepitas de calabaza tostadas

1 taza de cacahuate pelado y tostado

½ taza de ajonjolí tostado

1 raja de canela

4 clavos

5 pimientas negras

½ cebolla blanca asada

4 dientes de ajo

1 jitomate asado

Sal

1 kilo de chilacayote

Preparación:

Cocer las piezas de pollo.

Asar y desvenar los chiles.

Licuar todos los ingredientes con el caldo del pollo.

Cocer al vapor el chilacayote y cortar en cuadritos.

En una olla, calentar un poco de aceite, sazonar el pipián, agregar los chilacayotes y el pollo, y cocinar a fuego lento durante 15 minutos.

Agua de chilacayote con piña

Ingredientes (5 porciones de 250 ml):

750 g de chilacayote partido en trozos (sin cáscara)

1½ litros de agua

½ vara de canela

1 trozo de piña

Preparación:

Hervir los trozos de chilacayote en un litro de agua con la canela.

Mueve suavemente para separar las fibras, y dejar enfriar.

Licuar la piña con medio litro de agua y añadir al chilacayote hervido con canela.

Sopa de chilacayote

Ingredientes (4 porciones):

2 chilacayotes

2 manojos de flor de calabaza

1 elote tierno y desgranado

Cebolla

Chile habanero

Epazote

Ajo

Aceite

Agua

Sal y pimienta al gusto

30 g de queso panela

Preparación:

Lavar y cortar los chilacayotes en cubitos.

Deshojar y enjuagar las flores de calabaza.

Sofreír ajo, cebolla y chile habanero; agregar la flor de calabaza y cocinar. Reservar.

En otra olla, colocar los chilacayotes con el elote y cocinar 7 minutos.

Añadir 4 tazas de agua y 3 hojas de epazote, sazonar y hervir 4 minutos.

Integrar la flor de calabaza guisada y servir con cuadritos de queso panela.

Con estas recetas, el chilacayote demuestra su versatilidad en la cocina mexicana, ofreciendo opciones dulces, refrescantes y nutritivas que pueden disfrutarse en cualquier época del año.