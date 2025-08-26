Cómo preparar chips de cáscaras de verduras: receta fácil, rápida y sin desperdicio

chips cáscaras verduras
¿Cómo hacer chips de cáscaras de verduras? Foto: Shutterstock

Las cáscaras de las verduras suelen ser las grandes olvidadas de la cocina, zanahoria, papa, betabel, camote o calabacita terminan muchas veces en el bote de basura, cuando en realidad esconden un gran valor nutricional y culinario.

Convertirlas en chips no solo es una manera deliciosa de disfrutarlas, también es una práctica que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y a aprovechar al máximo cada ingrediente que llevamos a casa.

Cómo preparar chips de cáscaras de verduras

Preparar chips de cáscaras de vegetales es mucho más sencillo de lo que imaginas: en pocos minutos tendrás un snack ligero, crujiente y lleno de sabor, perfecto para acompañar tus platillos, servir como botana o incluso sustituir las frituras comerciales que suelen contener exceso de grasas y conservadores.

Ingredientes básicos

  • Cáscaras limpias de vegetales (zanahoria, papa, camote, betabel, calabacita, pepino, etc.)
  • 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva o de aguacate
  • Sal al gusto
  • Especias opcionales: pimienta, paprika, ajo en polvo, cúrcuma, chile en polvo, orégano o romero

Paso a paso para unos chips perfectos

Limpieza: lava muy bien las verduras antes de pelarlas, de preferencia elige vegetales orgánicos para evitar pesticidas.

Secado: coloca las cáscaras en un paño de cocina y sécalas lo más posible; así quedarán más crujientes.

Sazonado: en un bowl mezcla las cáscaras con el aceite y las especias elegidas; aquí puedes darles un toque dulce con canela y un poco de azúcar mascabado, o mantenerlas saladas con especias clásicas.

Horneado o freidora de aire:

En horno precalienta a 180 °C, acomoda las cáscaras en una sola capa sobre papel encerado y hornea de 10 a 15 minutos.

En freidora de aire: cocina a 180 °C durante 8-10 minutos.

Reposo: deja enfriar un par de minutos antes de comer; en este tiempo adquieren su textura crocante.

@pobrecetas

¡NO tires las cáscaras de tus verduras! Mejor hazte unas chips para botanear 😉 Sólo necesitas: 🟠 Cáscara de verduras 🟠 Aceite de oliva 🟠 Sal Pon todo en una bandeja a 200°C entre 12-15 minutos Guarda este video y compártelo para fomentar la cultura de no desperdiciar más alimentos Y sígueme para ver las próximas recetas 😉 #recetafacil #recetafacilyrapida #recetasfaciles #recetasrapidas #recetassaludables #zerowaste #ceroresiduos

♬ Feel Good – Tundra Beats

Variaciones deliciosas

Chips dulces: usa cáscaras de camote o manzana con canela y un toque de miel.

Estilo mediterráneo: mezcla las cáscaras con aceite de oliva, romero y un poco de parmesano rallado antes de hornear.

Picantes: agrega chile en polvo o paprika ahumada para un sabor más intenso.

Beneficios de aprovechar las cáscaras

Además del sabor, las cáscaras concentran fibra, vitaminas y minerales que suelen perderse cuando desechamos esta parte del vegetal, incorporarlas a tu dieta favorece la digestión, aporta antioxidantes y te ayuda a sentirte saciado por más tiempo.

Guarda tus chips en un frasco de vidrio hermético en un lugar fresco y seco, de esta manera se mantienen crujientes hasta por tres días.

