Cómo preparar el relleno de los chiles en nogada de manera tradicional

¿Cómo preparar el relleno del chile en nogada? Foto: Getty Images

Los chiles en nogada son uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana y se preparan tradicionalmente durante las fiestas patrias.

Su origen se remonta al siglo XIX en Puebla, donde se combinó lo mejor de la cocina mexicana y española para crear un platillo que representa los colores de la bandera, verde, blanco y rojo.

¿Cómo hacer el relleno de los chiles en nogada?

El verdadero secreto de los chiles en nogada está en su relleno, que mezcla carne, frutas y especias de manera equilibrada, logrando un sabor único y delicioso, prepararlo en casa puede parecer complicado, pero con los pasos correctos podrás disfrutar de este manjar sin salir de tu cocina.

Ingredientes para el relleno de chiles en nogada

500 g de carne de res molida

250 g de carne de cerdo molida

2 jitomates medianos, pelados y picados

1 cebolla pequeña finamente picada

2 dientes de ajo picados

1 manzana, pelada y picada en cubitos

1 durazno picado

1 pera picada

50 g de almendras picadas

30 g de pasas

1/2 cucharadita de canela en polvo

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Paso a paso de cómo preparar el relleno de chiles en nogada

Sofríe los ingredientes base

Calienta un poco de aceite en un sartén grande, agrega la cebolla y el ajo, y cocina hasta que estén transparentes.

Cocina la carne

Añade la carne de res y cerdo molida, cocina a fuego medio hasta que se dore por completo, removiendo constantemente.

Agrega jitomate y frutas

Incorpora los jitomates, manzana, durazno y pera, cocina por 10 minutos hasta que las frutas se suavicen.

Sazona el relleno

Agrega las almendras, pasas, canela, sal y pimienta, mezcla bien y deja que los sabores se integren por unos cinco minutos más.

Enfría antes de rellenar

Retira del fuego y deja enfriar un poco antes de rellenar los chiles poblano asados y pelados. Esto evita que se rompan al momento de rellenarlos.

Consejos para un relleno perfecto

No sobrecargues los chiles: el equilibrio de carne y frutas es clave.

Usa frutas de temporada: le darán frescura y dulzura natural al relleno.

Deja reposar el relleno: permite que los sabores se mezclen antes de armar los chiles.

¿Qué lleva el chile en nogada?

Este platillo esencialmente consiste en un chile poblano relleno de carne de res y puerco, mezclados con fruta: plátano, manzana, pera, durazno y bañados con una salsa de nuez.

Es considerado como un platillo de temporada y se sirve durante julio, agosto y septiembre, porque la nuez de Castilla, que es la variedad que se emplea en la preparación de la nogada, se cosecha durante estos meses, al igual que la granada, otro ingrediente fundamental de este alimento.

¿Por qué se come chile en nogada durante las fiestas patrias en México?

La tradición de comer chile en nogada comienza gracias a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes crearon este platillo y lo hicieron para celebrar la Independencia de México.