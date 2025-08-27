¿Cómo preparar galletas de plátano y avena saludables, rápidas y deliciosas?

Galletas de plátano y avena: una receta práctica y nutritiva
Foto: Getty Images / Ilustrativa

Las galletas de plátano y avena se han convertido en una de las recetas más buscadas por quienes desean opciones rápidas, saludables y con pocos ingredientes. Con un tiempo de preparación de solo 25 minutos, estas son ideales como snack nutritivo, desayuno ligero o postre sin culpas.

De acuerdo con Medline Plus, es una opción nutritiva, sin azúcar añadida y perfecta para toda la familia.

Ingredientes para galletas de plátano y avena

Para preparar unas siete porciones, necesitas:

  • 2 plátanos maduros
  • 1 taza de avena (instantánea o tradicional)
  • 1/2 cucharadita de canela molida
  • 1/2 cucharadita de vainilla
  • 1/4 taza de pasas

Preparación paso a paso

  1. Lava tus manos con agua y jabón antes de iniciar.
  2. Precalienta el horno a 350 °F (175 °C).
  3. Machaca los plátanos con un tenedor en un tazón mediano hasta que estén suaves.
  4. Agrega la avena, la canela, la vainilla y las pasas, mezclando bien.
  5. Coloca cucharadas de la mezcla en una bandeja ligeramente engrasada. Aplana cada galleta con el reverso de una cuchara o un vaso.
  6. Hornea durante 10 a 15 minutos, hasta que estén doradas.
  7. Retira del horno y deja enfriar antes de servir.

Consejos y variaciones

  • La textura es más agradable recién horneadas.
  • Puedes sustituir las pasas por arándanos secos o nueces picadas.
  • Estas galletas no llevan azúcar añadida, ya que el dulzor natural del plátano aporta el sabor.

El plátano aporta potasio y energía natural, mientras que la avena es rica en fibra, lo que ayuda a la digestión. Esta combinación convierte a las galletas en una excelente alternativa frente a los postres procesados.

