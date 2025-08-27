¿Cómo preparar galletas de plátano y avena saludables, rápidas y deliciosas?
Las galletas de plátano y avena se han convertido en una de las recetas más buscadas por quienes desean opciones rápidas, saludables y con pocos ingredientes. Con un tiempo de preparación de solo 25 minutos, estas son ideales como snack nutritivo, desayuno ligero o postre sin culpas.
De acuerdo con Medline Plus, es una opción nutritiva, sin azúcar añadida y perfecta para toda la familia.
[TE PODRÍA INTERESAR: Cómo hacer pastel de avena con frutas y nuez para un desayuno saludable]
Ingredientes para galletas de plátano y avena
Para preparar unas siete porciones, necesitas:
- 2 plátanos maduros
- 1 taza de avena (instantánea o tradicional)
- 1/2 cucharadita de canela molida
- 1/2 cucharadita de vainilla
- 1/4 taza de pasas
Preparación paso a paso
- Lava tus manos con agua y jabón antes de iniciar.
- Precalienta el horno a 350 °F (175 °C).
- Machaca los plátanos con un tenedor en un tazón mediano hasta que estén suaves.
- Agrega la avena, la canela, la vainilla y las pasas, mezclando bien.
- Coloca cucharadas de la mezcla en una bandeja ligeramente engrasada. Aplana cada galleta con el reverso de una cuchara o un vaso.
- Hornea durante 10 a 15 minutos, hasta que estén doradas.
- Retira del horno y deja enfriar antes de servir.
Consejos y variaciones
- La textura es más agradable recién horneadas.
- Puedes sustituir las pasas por arándanos secos o nueces picadas.
- Estas galletas no llevan azúcar añadida, ya que el dulzor natural del plátano aporta el sabor.
El plátano aporta potasio y energía natural, mientras que la avena es rica en fibra, lo que ayuda a la digestión. Esta combinación convierte a las galletas en una excelente alternativa frente a los postres procesados.