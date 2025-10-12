GENERANDO AUDIO...

Un tamal de elote puede ser más sano de lo que piensas. FOTO: Getty Images

El tamal es uno de los platillos más tradicionales y representativos de la gastronomía latinoamericana. Se elabora con una masa de maíz que puede ir rellena o sin relleno, envuelta en hojas de maíz o de plátano, y cocinada al vapor. Ante los días fríos que se avecinan, te decimos en UnoTV cómo preparar este alimento que siempre es bien recibido con un buen atole o café caliente.

Luis Alberto Vargas Guadarrama, integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que los atoles y los tamales están entre las preparaciones alimentarias más antiguas de los pueblos que incorporaron el maíz a su dieta y que mejor que un tamal de elote, para reafirmarlo.

Algunos dicen que en la Ciudad de México (CDMX) lo ha adoptado como alimento cotidiano para tener energías por las mañanas con un clásico “guajolocombo”, sin embargo, la versión del tamal de elote es más complicada de encontrar en la capital mexicana, pero es uno de los más queridos por su sabor dulce.

Tamal de elote: preparación rápida y fácil

Si quieres disfrutar un tamal de elote casero, aquí tienes una receta práctica para prepararlos en casa. Algunos los acompañan con crema, queso y hasta salsa.

Ingredientes

7 elotes maíz tierno (puedes usar del color que gustes para un toque diferente)

Aproximadamente ½ a taza de azúcar morena

½ taza de mantequilla derretida (no margarina)

½ taza de leche (puede ser deslactosada)

1 pizca de sal al gusto

Hojas de elote ya lavadas y limpias

Preparación paso a paso

Desgrana los elotes y licúalos con la leche hasta obtener una mezcla uniforme

y con la leche hasta obtener una mezcla uniforme Agrega azúcar, mantequilla y sal ; mezcla bien hasta integrar todo

; mezcla bien hasta integrar todo Toma las hojas coloca las cucharadas que consideres necesarias para tu tamal (lo recomendable es un aproximado de dos)

coloca las cucharadas que consideres necesarias para tu tamal (lo recomendable es un aproximado de dos) Envuelve firme los tamales doblando las hojas, busca que se salga el menor contenido posible

doblando las hojas, busca que se salga el menor contenido posible Acomoda los tamales en una vaporera con la parte abierta hacia arriba

con la parte abierta hacia arriba Cocina a fuego medio durante 50 a 60 minutos, puedes ir verificando la masa que no esté cruda

En México existe una creencia que dice que no te debes enojar al preparar los tamales porque “salen pintos”, lo que significa que salen mal cocidos, sin embargo, en redes sociales se interpreta como que hacerlos con la mejor actitud hará que te sepan mejor.

Tamales en México

Dependiendo del país y la región, los tamales pueden servirse como platillo principal o como acompañamiento, y existen en versiones dulces o saladas, adaptándose a todo tipo de paladares.

“Los tamales son parte fundamental de nuestra cultura, hoy los vemos como algo adicional, extra, o un agregado; sin embargo, hay que pensar que durante muchos siglos la alimentación de los niños, además de la leche materna, consistía en los atoles, porque les daban energía, era proteína a través del maíz y se nutrían con ello; y no debemos olvidar que también fueron alimentos muy importantes para los ancianos”.

La palabra tamal proviene del náhuatl tamalli, que significa “envuelto” y se ha vuelto parte fundamental de la comida del mexicano.

Vargas Guadarrama es coordinador del Seminario Permanente del Grupo Mexicano de Antropología de la Investigación del IIA de la UNAM.

Entre todas las versiones que existen, el tamal de elote se distingue por su sabor dulce y su textura suave. Está hecho con maíz tierno o dulce, lo que le da un toque más ligero que los tamales rellenos de carne o salsa.

Aunque las investigaciones muestran, según la UNAM, que el sabor, olor y textura pueden cambiar de acuerdo con la hoja con la que se envuelvan.