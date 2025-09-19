¿Cómo preparar unas tostadas de pata?

Las tostadas de pata son un clásico de la cocina mexicana, sobre todo en antojitos y garnachas. Se hacen con pata de res en escabeche (suavecita y bien curtida), montada sobre una tostada con crema, lechuga y salsa. Aquí te dejo una receta tradicional:

Ingredientes (6-8 tostadas)

  • ½ kilo de pata de res cocida y en escabeche (puede comprarse ya lista en el mercado o prepararla en casa).
  • 8 tostadas de maíz (pueden ser horneadas o fritas)
  • 1 taza de crema mexicana
  • 200 g de queso fresco desmoronado
  • 2 tazas de lechuga romana o repollo finamente picado
  • 1 aguacate en rebanadas (opcional)
  • Salsa roja o verde al gusto
  • Sal al gusto

Preparación

  1. Preparar la pata
    • Si la compras ya en escabeche, sólo enjuágala un poco para quitar exceso de vinagre y córtala en trozos pequeños
    • Si la quieres hacer casera: cuece la pata de res en olla de presión con ajo, cebolla y sal hasta que quede suave; luego se marina en vinagre con orégano, zanahoria y chile en vinagre por unas horas o de un día para otro
  2. Montar las tostadas
    • Unta cada tostada con una capa de crema
    • Coloca encima un poco de pata escabechada
    • Agrega una porción de lechuga picada
    • Espolvorea queso fresco
    • Decora con una rebanada de aguacate
  3. Servir
    • Acompaña con salsa roja, verde o de chile de árbol, según el gusto
    • Disfruta con una agua fresca o una cerveza bien fría, como se acostumbra en las fonditas

Tip casero: Para que las tostadas no se rompan tan fácil, puedes darles una pasada ligera de aceite caliente antes de armar, así quedan más resistentes.

