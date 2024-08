Cómo servir correctamente la cerveza

Así se sirve la cerveza. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos cómo debes servir correctamente la cerveza y las razones de esto.

Tomar cerveza es todo un arte que requiere de una técnica precisa para poder disfrutar de su sabor único a través de una experiencia completa.

Toma en cuenta que necesitarás de diversos factores básicos para poder disfrutar de un buen vaso de cerveza, contando desde la copa, hasta la manera de servir y tomar.

¿Cómo servir de manera correcta una cerveza?

Foto: Getty Images

Existe un pequeño debate sobre si la cerveza se sirve con o sin espuma, por lo que hay defensores de esta que mencionan que debe llevarla y otros que señalan que entre menos es mejor.

La espuma es el resultado de un proceso químico dentro de la bebida que se produce por la liberación de dióxido de carbono transformado en burbujas, la fermentación.

Para disfrutar de una cerveza primero deberás elegir un vaso o copa ideal, asegurándote que esté limpio y sin residuos de jabón, suciedad o polvo; si es necesario enjuaga el vaso o copa con agua tibia antes de servir.

Posterior a esto deberás colocar el vaso en un ángulo de 45 grados debajo del grifo o botella y empezar a servir lentamente, verás que la cerveza llena la copa y comenzarás a enderezarlo poco a poco para que la espuma no se desborde y se logre tenerla a 90 grados.

Considera que tienes que dejar un espacio para la espuma de al menos un dedo en la parte superior del vaso para que se forme, recuerda que la espuma es importante para la experiencia de la cerveza, logrando liberar aromas y sabores en la bebida.

Además toma en cuenta la temperatura adecuada, es importante servir a una temperatura de entre 4 y 8 grados Celsius para resaltar los sabores y aromas, si la cerveza está demasiado fría puede perder su sabor y si está demasiado caliente puede volverse desagradable, verifica la temperatura recomendada por el fabricante.

Agrega la corona o espuma, que es la que se forma en la parte superior de la cerveza, para una cerveza artesanal, una corona de entre 1 y 2 centímetros es ideal. La corona no solo ayuda a liberar los sabores y aromas de la cerveza sino que le da una textura agradable en la boca.

Considera que la espuma ideal debe ser brillante y mantenerse un tiempo intacto dejando su huella en las paredes del recipiente. Una vez se acaba de llenar los dedos de espuma se tiene que derramar el exceso de espuma que se haya quedado en el vaso.

Foto: Especial

¿Qué pasa si tomamos cerveza sin espuma?

Si tomas cerveza sin espuma, el CO2 parará al estómago provocando que se hinche el vientre y lograr tener malestar, todo el gas se queda en la bebida, por lo que incluso el sabor y aspecto no es muy agradable. La espuma es una capa protectora que ayuda a que la bebida no se oxigene y no pierda el gas tan rápido.