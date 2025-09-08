GENERANDO AUDIO...

¿Cuál es la forma correcta de tomar tequila? Foto: Shutterstock

El tequila es mucho más que una bebida, es un símbolo de la identidad mexicana y un elemento esencial de la cultura del país, presente en celebraciones, fiestas patrias y momentos especiales, representa tradición, orgullo y el ingenio de generaciones que han trabajado la tierra y el agave para crear un destilado único en el mundo.

Su relevancia trasciende fronteras y lo ha convertido en un emblema reconocido internacionalmente.

Historia del tequila

Su historia es tan rica como su sabor, desde los tiempos prehispánicos, cuando los pueblos nahuas fermentaban el jugo del agave, hasta la llegada de los españoles que introdujeron la destilación, el tequila ha evolucionado hasta convertirse en la bebida que conocemos hoy.

El tequila no es solo una bebida alcohólica, es un símbolo de México reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

El nombre proviene de la región de Tequila, en Jalisco, donde los suelos volcánicos y el clima crearon el entorno perfecto para cultivar el agave azul, la única variedad permitida por la Denominación de Origen.

La forma tradicional de beber tequila

Foto: Getty Images.

A diferencia de los populares “shots rápidos con sal y limón”, en México se recomienda disfrutar el tequila despacio y en pequeños sorbos. La mejor forma de hacerlo es en una copa caballito o copa tequilera, que permite apreciar sus aromas y sabores únicos.

Consejos para degustar tequila

Observar su color: blanco, reposado o añejo.

Oler suavemente para percibir notas de agave, madera, cítricos o especias.

Tomar sorbos pequeños, dejando que el sabor cubra todo el paladar.

El tequila también se puede acompañar con sangrita, una mezcla de jugo de tomate, naranja y especias que equilibra la intensidad del destilado.

Tipos de tequila y cómo disfrutarlos

Cada tipo de tequila tiene su forma ideal de consumo:

Tequila Blanco: fresco y puro, perfecto para cócteles como margaritas.

Reposado: añejado de 2 a 12 meses, ideal para beber solo o con hielo.

Añejo: madurado de 1 a 3 años, complejo y suave, pensado para degustarse lentamente.

Cristalino: reposado o añejo filtrado para recuperar claridad, muy popular por su suavidad y carácter premium.

El tequila en la historia y la cultura

En el siglo XIX, el tequila se consolidó como bebida nacional y símbolo de identidad mexicana. Hoy, es un embajador global, con más de 400 millones de litros exportados al año, siendo Estados Unidos el principal consumidor.

Celebridades como Oprah Winfrey, Elon Musk y artistas como Justin Timberlake han mostrado fascinación por esta bebida, aumentando su popularidad en todo el mundo.

¿Dónde se puede producir?

El tequila es un destilado con Denominación de Origen, lo que significa que solo puede producirse en regiones específicas de México que cumplen con condiciones geográficas y climáticas ideales para el cultivo del agave azul.

Estas regiones están delimitadas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) y supervisadas por el Consejo Regulador del Tequila (CRT), encargado de garantizar la autenticidad y calidad de cada botella.

Actualmente, el tequila solo puede producirse legalmente en cinco estados mexicanos: Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas.

En total, son 181 municipios autorizados, donde se combinan suelos volcánicos, clima, altitud y tradición artesanal para crear un entorno único que permite elaborar tequila de alta calidad.

Esta regulación asegura que solo los destilados producidos en estas regiones y siguiendo los procesos establecidos puedan llevar el nombre de “tequila”, protegiendo así la herencia cultural y la reputación internacional de esta bebida icónica.

Moderación y disfrute responsable

El tequila tiene un volumen alcohólico entre 35% y 55%, por lo que debe consumirse con responsabilidad.

Los catadores recomiendan no más de 2 a 3 copas por ocasión para apreciar sus matices sin excederse.