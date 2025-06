Declaran a Yucatán, Puebla y Oaxaca entre las mejores cocinas del mundo

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Yucatán, Puebla y Oaxaca fueron reconocidas entre las 50 mejores regiones gastronómicas del mundo en 2025, según el más reciente ranking publicado por TasteAtlas, una guía global de gastronomía tradicional.

De acuerdo con el listado “100 Best Food Regions in the World 2024/2025”, la región italiana de Campania lidera el top global con una calificación de 4.44, gracias a platillos emblemáticos como la pizza napolitana. Sin embargo, México se posicionó con fuerza con tres regiones destacadas: Yucatán (puesto 23), Puebla (36) y Oaxaca (38), todas con una calificación superior a 4.20.

¿Qué dice TasteAtlas sobre la comida mexicana?

Según TasteAtlas, las cocinas de Yucatán, Puebla y Oaxaca sobresalen por su variedad de ingredientes, riqueza en sabores y técnicas ancestrales. El portal toma en cuenta evaluaciones de expertos culinarios, reseñas de comensales locales e internacionales y la autenticidad de los platillos tradicionales.

, famosa por el mole poblano, el chile en nogada y las cemitas, logró posicionarse en el lugar 36 Oaxaca, reconocida como “la capital gastronómica de México”, destaca con su variedad de moles, tlayudas y mezcales, quedando en el lugar 38

Estas regiones no sólo representan lo mejor de la cocina mexicana, sino que también reflejan la diversidad cultural del país a través de sus ingredientes y formas de preparación.

Lista completa: Las 50 mejores regiones gastronómicas del mundo

Aquí las primeras 50 regiones que figuran en el ranking de TasteAtlas Awards 2024/2025:

Campania (Italia) – 4.44 Peloponnese (Grecia) – 4.42 Emilia-Romagna (Italia) – 4.42 Sichuan (China) – 4.40 Cyclades (Grecia) – 4.38 Creta (Grecia) – 4.37 Punjab (India) – 4.36 Tuscany (Italia) – 4.36 Alentejo (Portugal) – 4.36 Macedonia (Grecia) – 4.35 North Aegean (Grecia) – 4.35 Sicily (Italia) – 4.35 Java (Indonesia) – 4.35 Trás-os-Montes (Portugal) – 4.34 Kansai (Japón) – 4.33 Thessaly (Grecia) – 4.31 Southern and Eastern Serbia – 4.30 Brittany (Francia) – 4.29 Normandy (Francia) – 4.29 Algarve (Portugal) – 4.29 Galicia (España) – 4.28 Lombardy (Italia) – 4.28 Yucatán Peninsula (México) – 4.28 Apulia (Italia) – 4.27 Piedmont (Italia) – 4.27 Lazio (Italia) – 4.26 Central Vietnam – 4.26 Aegean (Turquía) – 4.25 Sardinia (Italia) – 4.22 Istria (Croacia) – 4.22 Castile and León (España) – 4.22 Veneto (Italia) – 4.21 Burgundy (Francia) – 4.21 Dalmatia (Croacia) – 4.21 South Tyrol (Italia) – 4.21 Puebla (México) – 4.21 Southern Great Plain (Hungría) – 4.21 Oaxaca (México) – 4.20 Andalusia (España) – 4.20 Bavaria (Alemania) – 4.20 Maharashtra (India) – 4.20 Franche-Comté (Francia) – 4.19 Kanto (Japón) – 4.19 Île-de-France (Francia) – 4.19 Marmara (Turquía) – 4.19 Zlatibor (Serbia) – 4.18 Liguria (Italia) – 4.18 Friuli-Venezia Giulia (Italia) – 4.17 New York (EE. UU.) – 4.17 Hokkaido (Japón) – 4.17

¿Cómo se elabora este ranking?

TasteAtlas explica que el ranking se basa en más de 395 mil valoraciones realizadas por usuarios verificados y expertos gastronómicos, considerando únicamente reseñas originales y eliminando los votos automatizados o falsos.

La lista busca destacar aquellas regiones cuya cocina tradicional mantiene una conexión fuerte con sus raíces culturales, y que ofrecen a locales y turistas una experiencia culinaria única.