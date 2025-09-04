GENERANDO AUDIO...

Día Municipal de la Torta Ahogada en Guadalajara, con tortas gratis. Foto: Getty

El Día Mundial de la Torta Ahogada en Guadalajara se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, con tortas totalmente gratis. Por ello, se llevará a cabo un magno evento para festejar esta fecha.

El perfil oficial de Facebook de Cultura Guadalajara dio a conocer parte de los detalles sobre el acontecimiento, y en cuanto a la entrega gratuita de alimento, confirmaron a los usuarios que preguntaban que sí habrá comida gratis, pero será el día del evento que se anuncie la dinámica para ello.

¿Dónde se festejará el Día Mundial de la Torta Ahogada en Guadalajara?

Los asistentes deberán acudir a Paseo Alcalde, entre Pedro Moreno y Morelos, a partir de las de 09:30 horas:

“Este 7 de septiembre en el Paseo Fray Antonio Alcalde descubriremos qué comunidad tiene la receta más sabrosa, única y llena de tradición en el Concurso Comunitario ‘Ponle salsa a tu torta’.” Cultura Guadalajara

¿Quiénes están invitados?

Torteros, comunidades, foodies e invitados especiales se reunirán para decidir qué salsa merece el título de la más emblemática y así celebrar el Día Mundial de la Torta Ahogada en Guadalajara.

¿Qué lleva una torta ahogada y cómo se hace?

La torta ahogada es considerada por muchos como una joya de la gastronomía en el país y está elaborada con productos del campo mexicano:

Ingredientes para la torta ahogada

Cinco birotes

Medio kilo de carnitas de cerdo

Frijoles refritos

Para la salsa

Medio kilo de jitomate

Media taza de agua

Media cebolla

Dos dientes de ajo

Una cucharadita de orégano seco

Una hoja de laurel

Tres chiles de árbol

Sal al gusto

Preparación general

Para la salda de jitomate, se debe poner a cocer todos los ingredientes, luego hay que dejarlos enfriar un poco y después licuarlos

Luego, los birotes se deben partir en dos, sin cortarlos totalmente, después se debe untar con frijoles, enseguida se rellena con las carnitas de cerdo y al final se baña con la salsa de jitomate

Para presentar las tortas, hay que servir en platos hondos individuales. Se baña cada torta con la salsa de jitomate, se adorna con cebolla desflemada, el orégano y se pone la mitad de un limón a un costado

¿Por qué la torta ahogada es un símbolo cultural en Guadalajara?

La torta ahogada surgió en Guadalajara, Jalisco, hace casi 100 años. Incluso, este estado del país es productor de dos de los principales ingredientes de esta torta, las carnitas de cerdo y el jitomate. Si bien es considerada un platillo popular mexicano y es consumida a lo largo de la república, se come principalmente en el occidente.